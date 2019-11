Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 22. novembra numurā:

* Rubrikā "Vērtē autoritāte" – madlienietis Armands Praličs

Apmeklējot ārstu pēc norīkojuma, nācies dzirdēt frāzi: "Tas ir viss, ko varu jums pateikt. Gribat sīkāku izskaidrojumu, varu piedāvāt vērsties manā privātpraksē." Tā nereti ir tā paša gaiteņa galā.... Vai tas ir normāli?

(..) Valsts ir kā laiva un, ja tu esi pašvaldības vadītājs, tev arī jāspriež kā valstsvīram, nevis turīga kolhoza priekšsēdētājam. Mans beņķītis laivas priekšgalā tīri ērts, varbūt pat apzeltīts, bet tas, ka laivas tālajā galā grīda tūlīt būs izpuvusi, mani neskar. Nu nebūs tā, ar laiku pa burbuli ies visi...

* Valsts svētkos pasniedz apbalvojumus Goda un Gada ogrēniešiem;

* Ķeguma novada lepnums 2019 – Inese Cīrule;

* Ikšķiles Goda novadnieki – Valda Kurša un Valdis Villerušs;

* Lielvārdes novadā četri jauni apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" kavalieri;

* Ogrē turpinās iepriekš uzsāktie būvdarbi

* Madlienas grupa "Tikai runājiet" uzstājas festivālā "Bildes 2019";

* Lielgabarīta atkritumus Ogrē turpmāk izvedīs divas reizes mēnesī

Lai lielgabarīta atkritumi neuzkrātos, tādējādi veidojot nepievilcīgu ainu, to izvešana no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu laukumiem visā Ogres pilsētā turpmāk tiks nodrošināta divas reizes mēnesī – apmēram trīs dienu laikā no 10. un 25.datumam. SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis Kaspars Grīnbergs aicina iedzīvotājus strikti ievērot minētos datumus un lielgabarīta atkritumus pie konteineriem nenovietot iepriekš.

* Rimi hipermārketā Ogrē pieejama dzīvības glābšanas ierīce – defibrilators

Šādu atdzīvināšanas ierīču izvietošana sabiedriskās vietās ir ierasta prakse daudzviet pasaulē, un tas ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem gadījumos, kad cilvēkam ārpus slimnīcas apstājusies asinsrite un primāri ir defibrilējams sirds ritms.

* Sports: Ikšķilietis Ivars Mauriņš – Rīgas čempions dambretē starp veterāniem;

"Rembates aplī 2019" 2.vieta Rembates komandai; Policijas kausu volejbolā kārtējo reizi izcīna Ogres tehnikums!

