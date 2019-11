Ogrē konstatēts legionellas saslimšanas gadījums

13. novembrī SIA "Ogres Namsaimnieks" saņēmis informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) par legionellas saslimšanas gadījumu Mālkalnes prospektā 4, Ogrē, informē SIA "Ogres Namsaimnieks" Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs Mārtiņš Kaiva.

SPKC nekavējoties veica karstā un aukstā ūdens analīzes gan pilsētas siltummezglā, gan konkrētajā dzīvoklī, kurā konstatēts saslimšanas gadījums. Analīžu rezultāti norāda, ka siltummezglā slimību izraisošās baktērijas nav konstatētas; tās konstatētas saslimušā iedzīvotāja dzīvoklī.

Legionellas baktērijas vairojas vietās, kurās tiek salīdzinoši maz izmantots ūdens un tā temperatūra svārstās no +20 līdz +45 °C. Baktērijas veidojas vietās, kurās caurules aizaug ar aplikumu (katlakmeni). Karstā ūdens cirkulācija ir nodrošināta visām mājām, taču ir atzari uz katru dzīvokli, kuros ūdens kustība ir atkarīga no tā, cik bieži iedzīvotāji karsto ūdeni izmanto. Ja karstais ūdens netiek regulāri izmantots vai dzīvokļa īpašnieki ilgstoši atrodas ārpus mājas, tad ieteicams reizi nedēļā notecināt karsto ūdeni, lai izvairītos no bīstamajām baktērijām, kuras, iespējams, ir savairojušās un sakrājušās caurulē. Baktērijas cilvēka ķermenī nonāk tikai caur gaisu, ieelpojot tajā brīdī, kad baktēriju pilnais ūdens atsitas pret cietu virsmu. M. Kaiva norāda, ka profilaktiskos nolūkos ieteicams arī regulāri dezinficēt dušas klausules, attīrot no organiskā un neorganiksā aplikuma.

M.Kaiva informē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" dzīvojamo māju karstā ūdens temperatūra izejā no siltummaiņa nevar būt zemāka par +55 °C, savukārt karstā ūdens temperatūru dzīvoklī normatīvie akti neregulē. Pēc šiem pašiem noteikumiem, aukstā ūdens temperatūrai jābūt līdz +18 °C. MK noteikumi Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām" norāda, kāds ir inženiersistēmu kalpošanas laiks – vidēji 30 līdz 40 gadi. Ja šajā laikā caurules nav mainītas, tad tas ir jāizdara pēc iespējas ātrāk. Mājās, kurām nav veikta karsto ūdens cauruļu maiņa, pastāv lielāks risks saslimt ar legionelozi. Jo vairāk aizaugusi karstā ūdens caurule, jo labvēlīgāka veidojas vide legionellas baktērijām.

Uzziņai:

Legioneloze bieži norit kā pneimonija (plaušu karsonis). Legionelozes sākotnējie simptomi ir apetītes trūkums, sāpes muskuļos un galvassāpes. Slimībai raksturīgs straujš sākums, temperatūras paaugstināšanās līdz 39–40,5 °C, novēro vispārējas intoksikācijas pazīmes, sausu klepu, sāpes krūtīs, elpošanas traucējumus, sirds un nieru darbības traucējumus, caureju, ko gripas sezonas laikā viegli sajaukt ar citu vīrusu infekcijām. Minēto saslimšanas simptomu parādīšanās gadījumā nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības pie sava ģimenes ārsta.

Plašāka informācija atrodama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/infekcijas slimibas/apraksti/legioneloze

