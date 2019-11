Ogres pašvaldības drosmes stāsts - atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

28.novembrī Ogres novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedriem un biedrības vēstnešiem reģionos, lai dalītos ar savu "drosmes stāstu" sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā Ogrē, konkursa rezultātā nododot bezatlīdzības lietošanā telpas Brīvības ielā 18, Ogrē, sociālajam uzņēmējam kafejnīcas "Pie zelta liepas" ierīkošanai.

Jau vēstīts, ka 2019. gadā Ogres novada pašvaldība uzsāka aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā novadā. Ilgstošā laika periodā tika izstrādāts nolikums konkursam "Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam".

Atkārtota konkursa rezultātā bezatlīdzības telpu nomas lietošanas tiesības ieguva SIA "BĻODA.LV", ar kuru pašvaldība ir noslēgusi telpu nodošanas līgumu, un uzņēmējs ir uzsācis telpu iekārtošanu un aprīkošanu ar kafejnīcas darbībai nepieciešamo inventāru un iekārtām.

Organizējot šo konkursu, pašvaldība ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Liene Reine-Miteva atzina, ka šobrīd Latvijā 79 uzņēmumi, kas ieguvuši Labklājības ministrijas sociālā uzņēmuma statusu: "Tikai pirms gada, 2018. gada 1.aprīlī, stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums. Beidzot mums ir piemērs - "drosmes stāsts", kas parāda, kā Sociālā uzņēmuma likums ir iedzīvināts reālajā dzīvē. Cerams, ka tas būs piemērs, no kā mācīties arī pārējām Latvijas pašvaldībām, jo tieši vietējās pašvaldības spēj saprast, kā sniegt labāko atbalstu un kas nepieciešams uzņēmējam, lai izvērstu sociālo uzņēmējdarbību. Apzināmies, ka sociālās uzņēmējdarbības veicināšana Ogrē noteikti nav bijusi viegla un ir bijis nepieciešams ieguldīt darbu arī sabiedrības izglītošanā, skaidrojot, ka tā nav konkurences kropļošana, bet gan likumā paredzētais atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai."

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis prezentācijā iepazīstināja ar Ogres pilsētas un arī ēkas "Pie zelta liepas" Brīvības ielā 18, Ogrē, vēsturi, līdz šim paveikto un attīstības iecerēm: "Ēka, kurā savulaik atradās kafejnīca "Pie zelta liepas", ir bijusi viena no skaistākajām ēkām Ogrē. Diemžēl, nonākot privātā īpašumā, tā vairāk nekā 20 gadu laikā faktiski bija kļuvusi par graustu pašā pilsētas centrā. Kafejnīca pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pazīstama jau sen. Ēkai ir sentimentāla nozīme - lielai iedzīvotāju daļai tur bijuši pat pirmie randiņi. Pēdējo gadu laikā Brīvības ielas skvērs un arī pati ēka piedzīvojusi milzīgas pārmaiņas. Mums jāturpina izglītot un informēt sabiedrību, stāstot par labo darbu piemēriem, veicinot ticību sev, līdzcilvēkiem un paši saviem spēkiem".

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale uzsvēra, ka pašvaldībai jārīkojas iedzīvotāju interesēs un, saprotot ēkas vēsturisko nozīmi un lomu Ogres pilsētas attīstībā, pašvaldībai izmantoja iespēju atgūt šo ēku un atjaunot.

Ogres novada pašvaldība ir viena no pirmajām pašvaldībām, kas atbalstījusi sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, tomēr ceļš uz to nebūt nav bijis vienkāršs, uzsver D.Bārbale: "Iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām ir mūsu sabiedrības daļa, un šiem cilvēkiem ir jādod iespēja iegūt iztikas līdzekļus, zināšanas, darba pieredzi, sajusties kā līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Cilvēkiem trūkst izpratnes par sociālo uzņēmējdarbību. Pētot sociālās uzņēmējdarbības vidi Latvijā, sapratām, ka sociālo uzņēmēju arī nav nemaz tik daudz. Tāpat bez Sociālā uzņēmuma likuma nav citu normatīvo aktu, kas nosaka, kā pašvaldība var līdzdarboties sociālās uzņēmējdarbības attīstībā." Pirmais konkurss telpu nodošanai bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam beidzās bez rezultātiem, savukārt atkārtotā konkursā tika atrasts sociālais uzņēmējs - SIA "Bļoda".

D.Bārbale uzsvēra, ka, tieši apmeklējot Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas forumu un klausoties citu valstu pieredzi, noticējusi idejai par sociālo uzņēmējdarbību un aicināja meklēt iespējas to īstenot. "Papildus nosacījumiem, ka uzņēmumam jābūt Labklājības ministrijas piešķirtajam sociālā uzņēmuma statusam, tika noteikts - uzņēmumam jānodarbina jaunieši ar īpašajām vajadzībām, jo tieši jaunieši ir mūsu nākotne. Tāpat tika noteikts, ka kafejnīca ar dažādām tehnoloģijām jāaprīko ne tikai virtuvē, bet arī zālē, piedāvājot viesiem ēdienkartes planšetēs," stāstīja D.Bārbale, uzsverot, ka arī turpmāk pašvaldība nebaidās iet uz priekšu. "Ogres novada pašvaldība spērusi lielu soli sociālās uzņēmējdarbības virzienā. Ceram, ka pašvaldības piemērs būs stimuls arī citām pašvaldībām veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību. Redzam, ka arī citi cilvēki ir noticējuši mūsu idejai, jo pašvaldībā interesi par atbalstu sociālajā uzņēmējdarbībā izteikuši vairāki uzņēmēji. Galvenais - nenobīties no negatīvajiem komentāriem un nezaudēt ticību savai idejai."

E.Helmanis dalījās arī savā un pašvaldības līdzšinējā pieredzē par ieguldīto sociālo darbu, sadarbojoties un palīdzot militārajos konfliktos cietušajiem Afganistānā un Ukrainā, kas iedrošinājis turpināt meklēt veidus, kā atbalstīt un palīdzēt cilvēkiem, kam tas nepieciešams: "Dažreiz ar dažādām sociālām misijām varam panākt vairāk nekā ar militārām misijām. Darot labu un palīdzot, labais vienmēr atgriežas pie mums." Arī D.Bārbale piekrita, ka drosme nerodas vienā dienā, tā rodas nemitīgā darbībā, attīstot un saglabājot Ogres vērtības un palīdzot cilvēkiem: "Bērniem no Ukrainas, kurus skāris militārais konflikts, jau vairākus gadus sniedzam iespēju viesoties Ogres novadā un atgūties no kara. Ilgus gadus bijām vienīgie, esam uzrunājuši citas pašvaldības iesaistīties, un divas no Latvijas pašvaldībām ir atsaukušās mūsu aicinājumam. Savukārt mūsu bērniem šāda palīdzība māca atbalstīt citus nelaimē un novērtēt to, kas Latvijā mums ir dots - miers."

Jau decembrī kafejnīcu "Pie Zelta liepas" plānots atvērt apmeklētājiem, savukārt pirmajā adventē, 1. decembrī, ikvienam būs iespēja ielūkoties atjaunotajā ēkā un kafejnīcā, baudot piparkūkas un karstos dzērienus.

