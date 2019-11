Darba vizītes laikā labklājības ministre Ramona Petraviča apmeklējusi Ogres sociālo dienestu

Vakar, 29. novembrī Ogri apmeklējusi LR labklājības ministre Ramona Petraviča.

Dienas sākumā ministre ieradusies Ogres novada pašvaldības ēkā, lai tiktos ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani un pārrunātu aktuālos jautājumus Ogres novadā. E. Helmanis pastāstījis, ka Ogres pilsēta ar gadiem ir ļoti attīstījusies un dod dažāda vieda iespējas ne tikai vietējiem, bet arī tuvāko novadu iedzīvotājiem. Liels gandarījums ir par to, ka šobrīd 46% Ogres iedzīvotāju strādā savā novadā. E. Helmanis pastāstījis arī par plāniem un mērķiem, kas tuvākajā laikā tiks īstenoti. Plānā ir izveidot sociālo pakalpojumu centru bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, grupu dzīvokļus. Tiek domāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, šogad ir izveidots pacēlājs tunelī, pacēlājs pie domes, vajadzētu izveidot programmu, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu izkļūt no savām mājām. Ogrē vairākas valsts iestādes neņem vērā to, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām šājās iestādēs ir jānokļūst un vides pieejamība nav viena no valsts svarīgākajām prioritātēm. E. Helmanis uzsver, ka visu darbību centrā ir cilvēks un, ka tā ir galvenā vērtība. Domes priekšsēdētājs arī izteicis viedokli par to, ka vēlas atiet no pabalstu sistēmas un vairāk domāt par pakalpojumu sniegšanu. "Mēs gribam, lai cilvēkam ir motivācija darīt, strādāt un darboties, lai ir lepnums pašam par sevi."

Sarunas laikā tika pārrunāts arī teritoriālās reformas jautājums, kurā E. Helmanis izteica pateicības vārdus labklājības ministrei par atbalstu šajā jautājumā: “Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka Jūs atbalstāt teritoriālās reformas īstenošanu, daudzi Ikšķiles un citu tuvāko novadu bērni mācās Ogres skolās, apmeklē Ogres Kultūras centru, kā arī apmeklē sporta nodarbības tieši Ogrē, par ko mums ir liels prieks.”

Labklājības ministre R. Petraviča stāsta, ka teritoriālās reformas kontekstā domas sakrīt, taču uzsver, ka daudzi iedzīvotāji šo reformu uztver ar lielām bažām, kas ir ļoti vērā ņemams faktors. Šīs vizītes laikā R. Petraviča pārliecinājusies arī par Ogres zemo bezdarba līmeni, kas šobrīd ir 6%, taču labs rādītājs ir tas, ka šie 6% Ogres iedzīvotāji ir ieinteresēti iekļūt atpakaļ darba tirgū. R. Petraviča atklāj, ka viens no viņas galvenajiem uzdevumiem un prioritātēm ir sociālā sfēra – pansionāti un sociālie dienesti. Labklājības ministre interesējusies arī par situāciju Ogres novadā ar maznodrošinātajām personām un audžu ģimenēm, par ko sīkāk pastāstījis Sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājs Māris Siliņš.

Pēc sarunas R. Petraviča devās uz jaunizveidoto Ogres sociālo dienestu, kur ministri sagaidīja Ogres sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa. Labklājības ministrei tika izrādītas sociālā dienesta telpas, iepazīstināja ar sociālajiem darbiniekiem, dienesta apmeklētājiem, pastāstīja par darba ritmu, problēmām un izaicinājumiem.

Plkst. 15.00 jebkuram interesentam bija iespēja tikties ar R. Petraviču un uzdot aktuālos jautājumus Valsts labklājības sfērā.

