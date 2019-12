Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 6.decembra numurā:

* Ikšķiles novada deputātu sastāvā notikusi rokāde

J.Saratovs norāda, ka par ārkārtas sēdi deputāti uzzinājuši tikai iepriekšējās dienas vēlā pēcpusdienā un bijuši spiesti orientēties, tā teikt, uz vietas: "Šī rokāde mums bija pavisam negaidīta, jo, lai tiktu pie šāda rezultāta, vienam deputātam nācās nolikt mandātu un diviem deputāta amata kandidātiem atteikties no iespējas pildīt deputāta pienākumus."

"Vēlreiz varu apliecināt, ka ļoti cienu Zani Bēķi kā cilvēku, tomēr ir sajūta, ka ne pēc savas gribas viņa atteikusies no deputāta pienākumu pildīšanas, un rodas iespaids, ka tas viss iepriekš bijis sagatavots, lai M.Martinsons ar mīksto mandātu tiktu pie vērtīga amata pašvaldībā. Žēl, ka tādā veidā tiek aizmirsta deputātu atbildība savu vēlētāju priekšā," piebilst K.Grīnbergs.

Savukārt K.Upacieris, rezumējot ārkārtas sēdes gaitu, teic: "Turpmāk varētu šādus jautājumus, kas ir vienas partijas vienas draugu kopas kaut kāda ņemšanās, lemt vismaz domes sēdes laikā. Nesaprotu, kāpēc mums tam ir jātērē savs laiks un jāatsakās no saviem pienākumiem, piedaloties ārkārtas sēdē, jo tas, par ko šodien lēmām, nav nekāda ārkārtas situācija. Bet, ja kopumā par to, kas šeit notiek – to visu klausīties un skatīties ir bēdīgi."

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Ielu intervijā "OVV" noskaidro: Kādos gadījumos tautas vēlēts deputāts varētu atteikties no mandāta?

"Labprātīgi neviens neatteiksies. Jāsavāra kapitālas ziepes, lai tas notiktu... Tādus cilvēkus gan vajadzētu izmest no „tautas kalpu” saimes," tā Ilze Andriksone no Ķeipenes.

* Ķegumieši diskutē par Administratīvi teritoriālo reformu;

* Rubrikā "Vērtē autoritāte" intervija ar meņģelieti Edgaru Kalnriekstiņu

"Nesaprotu, kāpēc lauku skolā ir viens vai nedaudz vairāk skolēnu klasē, bet netiek organizēta šo audzēkņu aizvešana uz blakus skolu, jo ikviena izglītības iestāde tagad nodrošināta ar transportu. Kāda var būt mācīšanās, ja klasē viens skolēns? Esmu pārliecināts – apvienotās klases ir ļoti slikts risinājums. Drīz jau pedagogu būs vairāk nekā bērnu... Tāpat man nav saprotams lielais augstskolu skaits Latvijā, ja nemaldos – 53. Vajadzētu samazināt līdz 20 – 30 (lai subsidē valsts). Un kāpēc Izglītības ministrijai vajag apmaksāt noteiktas programmas, kas dublējas vairākās augstskolās? Tāda sajūta, ka visu šo sistēmu negrib mainīt noteiktu lobiju dēļ, jo šeit "grozās" miljoni."

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Ramona Petraviča – par aktualitātēm sociālajā jomā;

* Krievu valodas olimpiādes uzvarētāji;

* Lauksaimniekus godina saietā Ķegumā;

* Award jaunieši var aizvien vairāk!

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet – nu jau arī 2020.gadam!

Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/45415