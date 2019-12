12. decembrī – tikšanās ar Krievijas un Ukrainas konfliktā cietušajiem

Ogres novada pašvaldībai jau ilgstoši ir izveidojusies cieša sadarbība ar Čerņigovas pašvaldību Ukrainā, šogad sadarbības līgums tika noslēgts ar vēl vienu Ukrainas pašvaldību – Popasnas rajonu, kas atrodas kara darbības teritorijā Ukrainas austrumos.

Ogres novada pašvaldība bija viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas iesaistījās humānās palīdzības organizēšanā, sniedzot atbalstu ģimenēm Krievijas un Ukrainas konflikta teritorijā, kā arī sāka rīkot nometnes kara darbībā cietušo ģimeņu bērniem. Arī šogad no 14. līdz 19. decembrim 27 bērni no Ukrainas viesosies Ogres novadā.

Latvijas valdība ir piešķīrusi finansējumu konfliktā cietušo Ukrainas karavīru un citu Krievijas agresijas upuru rehabilitācijai Vaivaros. Nākamnedēļ rehabilitācijas centrā ieradīsies jauna grupa ukraiņu, kuri pabijuši Krievijas gūstā.

Ogres novada iedzīvotājiem būs unikāla iespēja tikties ar šiem cilvēkiem 12 decembrī pulksten 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.

