Ogrēnieši tiekas ar Krievijas un Ukrainas konflikta upuriem

Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē Ogres novada iedzīvotājiem bija unikāla iespēja tikties ar ukraiņiem un ieklausīties viņu stāstos par Krievijas agresijas izraisītājām sekām un cilvēku likteņiem.

Latvijas valdība ir piešķīrusi finansējumu konfliktā cietušo Ukrainas karavīru un citu Krievijas agresijas upuru rehabilitācijai nacionālajā rehabilitācijas centrā "Vaivari". Šonedēļ rehabilitācijas centrā ir ieradusies jauna grupa ukraiņu, kuri 12. decembrī pēc pašvaldības ielūguma apmeklēja Ogres novadu.

Ukrainas pārstāvji Ogrē uzturējās vienu dienu. Rīta pusē Ogres novada pašvaldībā viņi tikās ar domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, pēc tam iepazinās ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgo ekspozīciju, kultūras mantojuma centru "Tīnūžu muiža", apskatīja Ogres tehnikumu, kā arī devās pastaigā pa Ogres centru līdz Ogres upei. Savukārt vēlā pēcpusdienā viesi tikās ar Ogres novada iedzīvotājiem.

Šī grupa ir unikāla ar to, ka šie cilvēki tikai pirms dažiem mēnešiem – 7.septembrī – bija to 35 personu vidū, kuri atgriezās dzimtenē pēc veiktās gūstekņu apmaiņas starp Krieviju un Ukrainu.

"Jūsu priekšā ir cilvēki, kas ir savas valsts brīvības simbols cīņā par Ukrainas neatkarību. Viņu vidū ir studenti, kalnrači, žurnālisti, bet visus vieno tas, ka Krievijas specdienesti, ieslogot viņus cietumā, centušies sagraut šo neatkarību. Ukraina un Latvija zina, ko nozīmē cīņa par neatkarību un tās zaudēšana, jo abas valstis gadu desmitiem cieta no Krievijas okupācijas, un arī šobrīd Krievija nav zaudējusi interesi par šīm valstīm," sacīja Ukrainas delegācijas vadītājs.

Klātesošos uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: "Mums izveidojies maldīgs priekšstats, ka šie notikumi norisinās kaut kur tālu un tie mūs nevarētu skart, bet tie ir nepilnu 1000 kilometru attālumā no Latvijas. Taču, kad redzi to savām acīm, satiec šos cilvēkus un iepazīsti viņu likteņus, tad tie vairs nešķiet neticami stāsti. Tā ir skaudra realitāte."

E.Helmanis atcerējās jūlija beigās notikušo Ogres novada pašvaldības pārstāvju braucienu uz Ukrainu, kur bija devies kopā ar pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Špakovski un izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali.

Ogres novada delegācija komandējuma laikā apmeklēja Oputinas ciemu, kas atrodas 1 km attālumā no bijušās Doņeckas lidostas.

Pašvaldības pārstāvjiem, kuri nogādāja humāno palīdzību, palikuši prātā apstākļi, kādos militārā konflikta apstākļos dzīvo karavīri un vietējie iedzīvotāji. Karavīri par saviem līdzekļiem pērk kokmateriālus un būvē zemnīcas, ciemata iedzīvotāji gadiem ilgi dzīvo pagrabos kopā ar žurkām un bez elektrības, bērni mācās atpazīt šāviņus pēc skaņas, lai neievainoti aizietu uz skolu….

Ogres novada pašvaldība bija viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas iesaistījās humānās palīdzības organizēšanā, sniedzot atbalstu ģimenēm Krievijas un Ukrainas konflikta teritorijā, kā arī sāka rīkot nometnes kara darbībā cietušo ģimeņu bērniem. Arī šogad no 14. līdz 19.decembrim 27 bērni no Ukrainas viesosies Ogres novadā.

E.Helmanis informēja klātesošos, kuru vidū bija daudz jauniešu, ka Ukrainas bērni ļoti vēlēsies tikties ar saviem vienaudžiem, un aicināja izmantot šo iespēju.

Uz šo tikšanos lielā skaitā bija ieradušies Ogres izglītības iestāžu audzēkņi, kuri uzdeva viesiem jautājumus. Ogres tehnikuma. 2.kursa audzēkne, topošā multimediju dizaina māksliniece Annija Aizkalne atklāja, ka viņai ļoti interesē notiekošais Ukrainā. Jaunietei ir īpaša interese par ukraiņu kultūru, un līdz ar to viņai nav vienaldzīga arī politiskā situācija šajā valstī. Šī bija iespēja uzklausīt notikumu aculieciniekus un caur viņu stāstiem izprast ukraiņu tautas centienus pēc neatkarības.

