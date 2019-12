Ogrē viesojas bērni un jaunieši no Ukrainas

Sestdien, 14.decembrī, Ogrē ieradās bērni un jaunieši no Ukrainas austrumiem – teritorijas, kur jau ilgstoši norisinās karadarbība.

Šie bērni un jaunieši zina, ko nozīmē dzīvot karadarbības teritorijā, kurā ik brīdi var sākties apšaude un sprāgt lādiņi. Viņi zina, ko nozīmē mācīties skolā blakus frontes līnijai, dzīvot pussagrautos mājokļos un pat pagrabos – bez elektrības un pat minimālām sadzīves ērtībām.

Šodien viņi viesojās Ogres novada pašvaldībā, kur tikās ar Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Egilu Helmani un izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali.

"Mēs atbalstam Ukrainu un vēlam, lai šīs kara šausmas ātrāk beigtos. Mēs vēlamies, lai laikā, ko pavadīsies Latvijā, jūs atpūstos un aizmirstu savu ikdienu. Tāpat mums svarīgi, lai jūs satiktos ar latviešu bērniem un pastāstītu, kas patiesībā notiek jūsu pusē, jo tikai klātienē vislabāk var parādīt savas sajūtas," uzsvēra E. Helmanis.

Arī D.Bārbale atzīmēja, cik ļoti svarīgi runāt par šiem jautājumiem, jo bieži vien bērni nepazinās, kas ir reāla karadarbība. Viņi skatās asa sižeta filmas vai internetā spēlē spēles, tāpēc liekas, ka tajā nekā bīstama nav. "Tikai tad, kad esi bijis karadarbības zonā un visu redzējis savām acīm, tu patiesi vari to saprast. Mēs vēlamies mūsu bērniem parādīt, cik labi ir dzīvot, kad apkārt ir miers un savstarpēja sapratne," norādīja izpilddirektora vietniece.

Paši ukraiņu bērni un jaunieši ir ļoti pateicīgi par šo iespēju viesoties Latvijā. Viņi jau ir tikušies ar latviešu bērniem un secinājuši, ka viņiem ir daudz kopīga – intereses, aktualitātes pasaulē, mūzika un daudz kas cits, kā arī netraucē valodas barjera, jo vienmēr var atrast, kā vienam otru saprast.

Ogres novada pašvaldība ik gadu uzņem bērnus no Ukrainas – tos, kuru ģimenes ir cietušas Krievijas un Ukrainas konfliktā, tā sniedzot morālu atbalstu šiem bērniem un paužot atbalstu ukraiņu tautai un Ukrainas valstij. Šoreiz Ogrē ir ieradušies 27 bērni no 10 līdz 18 gadu vecumam un trīs viņu pavadoņi. Lielākā daļa bērnu un jauniešu ir no Popasnas rajona, taču grupā ir arī viesi no Slovjanskas pilsētas, Berdičivas pilsētas un Žitomiras rajona. Bērni viesosies Latvijā līdz 19.decembrim.

Šogad Ukrainas bērni un jaunieši viesojas ne tikai Ogres pilsētā, bet ir pabijuši arī Saulkrastos, kur kopā ar vietējiem bērniem piedalījās dažādās sporta aktivitātēs, apmeklēja Saulkrastu velosipēdu muzeju un devās pastaigā gar jūras krastu. Vizītes laikā viesi dosies ekskursijā arī uz Rīgu un Jūrmalu, kā arī tiksies ar Ukrainas vēstnieku Latvijā.

Tomēr visilgāk šie bērni un jaunieši ciemosies Ogres novadā. Viņi jau ir apskatījuši pilsētas centru, apmeklējuši Ogres novada pašvaldību, kā arī Ogres 1. vidusskolu, kur spēlēja iepazīšanās spēles, kopā gatavoja Ziemassvētku rotājumus un cepa piparkūkas. Vizītes ietvaros viesi apmeklēs arī Ģimenes atbalsta centru, Ogres Vēstures un mākslas muzeju, S.Eizenšteina komunikāciju centru Ķeipenē, kā arī piedalīsies Ķeipenes piparkūku gatavošanas meistarklasē.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/45510