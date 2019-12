PA "Ogres komunikācijas" darba laiks svētkos

Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" informē par darba laiku svētkos:

23. decembrī: no plkst. 8.00 līdz 16.00 (bez pusdienu pārtraukuma),

24. 25. 26. decembrī – BRĪVS,

27. decembrī: no plkst. 8.00 līdz 16.00,

30. decembrī: no plkst. 8.00 līdz 16.00 (bez pusdienu pārtraukuma).



