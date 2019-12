Pasniegtas Ogres novada uzņēmēju Gada balvas

17.decembrī Ogres novada uzņēmēju foruma "Ceļojums uz Ogri" noslēgumā tika apbalvoti konkursa "Ogres novada Uzņēmēju gada balva 2019" uzvarētāji.

Atklājot pasākumu, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale atzīmēja, ka šogad tika mainīts apbalvošanas konkursa formāts, lai dotu iespēju iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmējiem par gada labākajiem uzņēmējiem izvirzīt sevi vai sev zināmus novada uzņēmējus. "Tas ir jauns izaicinājums spēt novērtēt sevi un savus tuvākos, ieraudzīt apkārt esošus darbīgus cilvēkus," atzīmēja D. Bārbale.



Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Ogres novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, kā arī stiprināt Ogres novada lokālpatriotismu un piederības sajūtu.



Kopumā 13 nominācijām tika izvirzīti 43 uzņēmēji.



Nominācijā "Gada mājražotājs" balvu saņēma SIA "Diamonds Food Group", kas ražo bezglutēna un bezlaktozes izstrādājumus, cep tortes un vēja kūkas. SIA "Diamonds Food Group" sākās kā ģimenes bizness, un kā saka paši uzņēmuma pārstāvji - neskatoties uz to, cik lieli izaugām, ģimene aizvien ir mūsu uzņēmuma galvenā vērtība, tas ir tas, kā mēs domājam, kā mēs izturamies pret saviem klientiem un kā izturamies viens pret otru.



Kā "Gada skolēnu mācību uzņēmums" tika atzīts Ogres 1.vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums (SMU) "Hide&Seek", kas darbojas kopš 2017.gada. Šī uzņēmuma produkts ir T-krekli ar emblēmām, kuras var mainīt ar velcro lentes palīdzību. Emblēmas ir ironiski citāti, kuri dzirdēti ikdienā un populāri jauniešu vidū. Šobrīd jaunieši strādā pie jauna zīmola – "Merelse" – virzīšanas tirgū. Jāatzīmē, ka 2019.gadā uzņēmums izcīnījis 2.vietu AS "Swedbank" un "Junior Achievement Latvia" rīkotajā biznesa plānošanas konkursā "Biznesa skices".

"Gada jaunais uzņēmums" – SIA "O`Street”. Tas ir jauns ēdināšanas uzņēmums Ogrē, kas specializējas ielas ēdienu (Street food) gatavošanā un kopš 2019.gada vasaras atrodas Brīvības ielā 22, Ogrē. Ēdienu var baudīt uz vietas vai paņemt līdzi. Piedāvājumā ir burgeri, vrapi, salāti, kartupeļi frī, ķiploku grauzdiņi, kā arī var pasūtīt ekskluzīvas uzkodas un kūciņas.



Nominācijā "Gada lauksaimnieks" balvu saņēma SIA "Atmati". Uzņēmums aktīvi darbojas Madlienas pagastā - audzē jērus un ražo izcilus gaļas izstrādājumus. Kopš 2016.gada, kad uzņēmums ir dibināts, tas strauji attīstās, piesaista Eiropas Savienības finansējumu uzņēmuma attīstībai un modernizācijai. Saimnieki nodrošina arī lielisku servisu klientu apkalpošanā un produktu izplatīšanā.



"Novada vārda popularizētājs" - SIA "Lauberes ogas", kas nodarbojas ar krūmmelleņu audzēšanu un pirmapstrādi. Uzņēmums tika izveidots 2006. gadā. Pieprasījums no ogu patērētājiem pieaug katru gadu, līdz ar to arī saimniecība nepārtraukti paplašinās un attīstās, ierīkojot jaunas krūmmeleņu platības. Uzņēmums strādā pie eksporta virzienu attīstības un ar ekoloģiski tīru produkciju gan Latvijas, gan citu valstu patērētājiem. Ar savu produkciju uzņēmums nes pasaulē ne tikai savu, bet arī sava pagasta un Ogres novada vārdu.



Balvu "Gada uzņēmējs tūrisma jomā" saņēma biedrība "Nesēdi mājās", kas piedāvā iegādāties jaunus un lietotus velosipēdus, kā arī visa veida velo rezerves daļas un aksesuārus, tomēr visvairāk ogrēniešiem un pilsētas viesiem biedrība ir zināma kā velosipēdu un slēpju iznomātājs un pasākumu organizators. Pats nosaukums aicina "Nesēdi mājās" un atbilst Ogres novada pašvaldības aicinājumam aktīvi darboties un atpūsties Ogres novadā.



Nominācijā "Gada gardēža balva" balvu saņēma SIA "Taurs", kas darbojas Taurupē un gatavo izcilas uzkodas un salātus. Kā atzīst pieteicēji šai balvai - SIA "Taurs" var pasūtīt pasaulē gardākos puravu un grauzdiņu salātus.



"Gada labākais darba devējs" – AS "HansaMatrix". Lai arī AS "HansaMatrix" Ogrē atpazīstams kā elektronikas iekārtu, ierīču un komponenšu ražotājs, tomēr jāatzīmē, ka gada balvai Ogres novada iedzīvotāji AS "HansaMatrix" izvirzījuši tieši kā labāko darba devēju, kas nodrošina sociālās garantijas un rūpējas par saviem darbiniekiem.



Balvu nominācijā "Inovatīvu risinājumu ieviesējs" saņēma SIA "OSC". Uzņēmums ražo dronus jeb bezpilota lidaparātus, kas spēj pacelt un pārvietot lielus smagumus, ar kuru palīdzību ir iespējams izdarīt jaudīgus darbus, piemēram, dzēst ugunsgrēkus. Tāpat uzņēmums konstruē ekskluzīvus un jaudīgus vieglos automobiļus ar elektrisko piedziņu, kā arī pārbūvē mikroautobusus ar elektrisko piedziņu. Plānots, ka šis Latvijas produkts tiks ekspluatēts ne tikai Eiropas valstīs, bet arī Latvijā. "Esam tuvi SIA "OSC" auto inženiera Andra Dambja mērķim "Būt pasaulē pirmajiem" un novēlam to katram savā sfērā," tā atzīmējuši balsotāji.



"Gada ražotājs" – SIA "Fazer Latvija". "Fazer" ir starptautisks ģimenes uzņēmums, kas dibināts 1891.gadā Somijā. Pašreiz uzņēmums strādā astoņās valstīs un eksportē produktus uz aptuveni 40 valstīm. Uzņēmuma biznesa virzieni - maize, saldumi, uz graudaugu un augu bāzes radīti produkti, ēdināšanas pakalpojumi. Jau tradicionāli ne tikai Ogres novada pašvaldība, bet arī iedzīvotāji izvirzījuši SIA "Fazer Latvija" kā Ogres novada Gada ražotāju, jo uzņēmums ir gan jaudīgs, gan nodrošina darba vietas.



Nominācijā "Gada sadarbība un atbalsts" balvu ieguva SIA "Selding" - profesionālo higiēnas uzkopšanas inventāra, tehnikas un tīrāmo līdzekļu vairumtirgotājs. Uzņēmums bija galvenais atbalstītājs pasākumam "Izskrien Ogri 2019", kā arī skrējienā piedalījās arī paši SIA "Selding" darbinieki.



Ogres novada iedzīvotāji tika aicināti nobalsot par savu pretendentu Ogres novada uzņēmēju Gada balvai nominācijā "Ogres novada pašvaldības iedzīvotāju Speciālā balva". Šo balvu pasniedza Ogres Goda pilsonis, Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks. "Ogrē ir daudz uzņēmīgu cilvēku un, protams, uzņēmēju - varoši, daroši un cilvēkiem ļoti vajadzīgi. Ja iedzīvotāji ir izlēmuši, kurš šogad būs vislabākais, tas ir viņu darba visaugstākais novērtējums,' pirms balvas pasniegšanas uzsvēra J.Kaijaks. "Ogres novada pašvaldības iedzīvotāju Speciālo balvu" saņēma SIA "Luuker" – uzņēmums, kas Meņģeles pagastā nodarbojas ar graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanu.



Savukārt Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pasniedza "Ogres novada pašvaldības Speciālo balvu", ko saņēma SIA "Discover INK", kas gadu darbojas Ogres biznesa inkubatorā un šajā laikā panācis dubultu apgrozījumu un augstu atpazīstamību kā pašmāju dizaineru radīts apģērbs. Pašlaik jaunumu piedāvājumā ir 100% kokvilnas T-krekli vīriešiem un sievietēm klasiski melnā krāsā, kas papildināti ar vienkāršiem, taču gaumīgiem elementiem, kuri veido kādu stāstu - RŪDĪTS LATVIJĀ vai SASODĪTI LAIMĪGS.



Balvu saņēmēji teica lielu paldies visiem balsotājiem par novērtēto darbu. Kaut arī ikdienā nākas saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, viņi nedomā apstāties, bet arī turpmāk tikpat centīgi strādās, lai sasniegtu jaunas virsotnes.



"Novēlu uzņēmējiem jaunajā gadā meklēt kopīgo nevis atšķirīgo. Mēs esam pārāk maz, lai šķeltos, tāpēc aicinu iestāties par kādu, nevis pret kādu un cīnieties par kaut ko," noslēgumā aicināja E.Helmanis.



Ogres novada pašvaldībai paldies par sadarbību un atbalstu teica arī uzņēmēji no Ukrainas. Klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Ogres Mūzikas skolas audzēkņi un Ogres novada pašvaldības domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis.

