Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laiks svētkos:

23. decembrī no plkst.8.00 līdz 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma);

24., 25. un 26. decembris – brīvs;

27. decembrī no plkst.8.00 līdz 12.00, no plkst.13.00 līdz 16.00;

30. decembrī no plkst.8.00 līdz 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma);

31. decembris, 1. janvāris – brīvs.

