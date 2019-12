Ogresgala 5.skautu un gaidu vienība dalās "miera gaismā" ar deputātiem

19.decembrī Ogres novada domes sēdes ieskaņā Ogres novada pašvaldības deputāts, Ogresgala 5.skautu un gaidu vienības priekšnieks Jānis Iklāvs un dižgaida Annija Meļakova dalījās ar "miera gaismiņu" ar Ogres novada pašvaldības deputātiem.

J.Iklāvs pastāstīja, ka skautiem ir interesanta tradīcija, kas nepilnus 20 gadus notiek arī Latvijā. A.Meļakova papildināja, ka tradīcijas "Miera gaisma no Betlēmes" ietvaros Betlēmē, kas ir Jēzus Kristus dzimšanas vieta, ir iedegta gaisma, kas tālāk visā pasaulē tiek nodota kā "miera gaisma" caur svecītes liesmiņām. "Akcijas mērķis ir nodot draudzību un mieru aizvien lielākam cilvēku lokam. Pasaulē notiek dažādas traģēdijas, daudz nemieru, tādējādi varam palīdzēt cilvēkiem, būt ar viņiem kopā šajos mirkļos ar šādu gaismiņu, veicināt mieru un draudzību apkārtējā sabiedrībā," sacīja A.Meļakova.

"Skauts ir izlūks. Skauts nav kara izlūks, bet miera izlūks. Mums būtu jārūpējas par to, lai šo mieru varētu nest un dāvināt citiem. Šodien ikvienam no jums būs iespēja ņemt sev līdzi šo svecīti ar “miera gaismu” un nest to uz redakcijām, uz slimnīcām, pansionātiem, dalīties tajā ar mūziķiem, sportistiem un citiem, kam nepieciešams. Neaizmirstat, ka svarīgākais nav tas siltums, ko gaismiņa izstaro, bet rūpes, ko ieliksiet, lai šo vājo, trauslo liesmiņu nodotu tiem, kuri jums darījuši labu, kuriem vēlaties pateikties, kurus jūs gribētu mudināt nedaudz nobremzēt, paskatīties, kas izdarīts. Mēs šajā "miera gaismiņā" vēlamies dalīsimies ar jums," sacīja J.Iklāvs, vēlot kolēģiem mierīgu gada nogali.

J. Iklāvs un A.Meļakova no saviem lukturiem iededza "miera gaismu" katrā no deputātu svecītēm, ko viņi nesīs tālāk kā zīmi, ka ir gatavi būt miera nesēji vārdos un darbos.

