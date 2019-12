Bērni un jaunieši no Ukrainas viesojas Ogres novada Sociālajā dienestā

Nedēļas nogalē Ogrē ieradās bērni un jaunieši no Ukrainas austrumiem – teritorijas, kur jau ilgstoši norisinās karadarbība. Ogres novada pašvaldība ik gadu uzņem bērnus no Ukrainas – tos, kuru ģimenes ir cietušas Krievijas un Ukrainas konfliktā, tā sniedzot morālu atbalstu šiem bērniem un paužot atbalstu ukraiņu tautai un Ukrainas valstij.

Šoreiz Ogrē ir ieradušies 27 bērni no 10 līdz 18 gadu vecumam un trīs viņu pavadoņi. Lielākā daļa bērnu un jauniešu ir no Popasnas rajona, taču grupā ir arī viesi no Slovjanskas pilsētas, Berdičivas pilsētas un Žitomiras rajona. Bērni viesosies Latvijā līdz 19.decembrim.

17.decembrī ciemošanās ietvaros bērni apmeklēja Ogres novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta dienas centru, kur kopā ar tā audzinātājām un Ogres Sociālā dienesta vadītāju Sarmīti Ozoliņu, bērni varēja veidot dažādus Ziemassvētku rotājumus - eglīšu mantiņas, adventes vainagus un citus dekorus. Kopīgi pavadīt labi laiku ar mūziku, galda spēlēm un citām Ģimenes atbalsta dienas centra piedāvātajām aktivitātēm. Tikmēr pavadošās personas iepazinās ar Ogres novada Sociālā dienesta ikdienas darbu, telpām un struktūrvienībām. Kopā ar dienesta darbiniekiem apmainījās pieredzēm.

Ģimenes atbalsta dienas centrs ir vieta, kur bērni un jaunieši ikdienā var iegūt pozitīvu dzīves skatījumu un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Ciemošanās laikā ļaut šiem jauniešiem mazliet aizmirsties no ikdienas kara šausmām un izvēdināt galvu pozitīvā un radošā gaisotnē.

Informāciju sagatavoja Linda Gulbe, Ogres novada Sociālais dienests

