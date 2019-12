Turpinās kultūrvēsturisko objektu sakārtošana Daugavas ceļā

18.decembrī Ogres novada pašvaldībā tikās projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" partneri - Jēkabpils, Kokneses un Ogres novada pašvaldības pārstāvji, lai pārrunātu aktualitātes projekta īstenošanas gaitā.

Par visa projekta īstenošanas gaitu un padarīto Jēkabpilī informēja Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Inese Vītola, par paveikto Koknesē – Kokneses novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa, savukārt par projekta īstenošanas gaitu Ogres bijušajā sanatorijā Gaismas prospektā 2/6 – Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas galvenais speciālists pielāgošanas klimata pārmaiņām jautājumos Edgars Pārpucis.



I.Vītola informēja, ka projekta īstenošana virzās sekmīgi, Jēkabpilī pēc būvprojekta paveikti darbi 90 % apmērā, tomēr, īstenojot projektu, radusies vajadzība veikt papildu darbus – griestu konstrukciju stiprināšanu Reprezentācijas zālē. Šobrīd notiek projektēšanas darbi šīs ieceres īstenošanai, darbu veikšanai nepieciešams arī pagarināt projekta īstenošanas termiņu.



Kokneses novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa informēja, ka darbi Kokneses pilsdrupās virzās uz priekšu, līdz šim jau ir paveikti 90 % no plānotajiem darbiem. Ir izveidoti izzinoši informatīvie stendi, vēl atlicis iegādāties aprīkojumu – stilizētus viduslaiku tērpus, kā arī izstrādāt ekskursiju programmas, to īstenošanai veikta cenu aptauja, noslēgts līgums un abas aktivitātes plānots īstenot līdz marta beigām.



E.Pārpucis informēja, ka līgums par darbu veikšanu Ogrē, Gaismas prospektā 2/6, bijušajā sanatorijā, šī gada martā noslēgts ar SIA "RERE meistari". Notiek jumta konstrukciju atjaunošana, izbūve, ēkas pamatu horizontālās un vertikālās hidroizolācijas atjaunošana un izbūve, tiek restaurēti Anša Cīruļa sienas gleznojumi un lielās zāles krāsnis. Tiek veikti arī iekšējās apdares darbi, kas iekļauj grīdu izbūvi, sienu un griestu apmetuma, krāsojuma atjaunošanu. Uzstādīti pacēlāji cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. E.Pārpucis informēja, ka šie plānotie darbi paveikti 80 % apjomā, šogad arī sakārtota apkures sistēma, lai ēkā būtu iespējas nodrošināt vajadzīgo gaisa temperatūru.



Tikšanās laikā Ogrē projekta partneri pārrunāja arī jautājumus, kas saistīti ar vienoto mārketinga stratēģiju – akcijas "100 kilometri Daugavas ceļā" organizēšanu, projekta ietvaros sakārtoto kultūrvēsturisko objektu atpazīstamību un popularizēšanu, kopējā maršrutu Daugavas ceļā popularizēšanu – bukleta izstrādi, video rullīša sagatavošanu.



Informācijai

Jēkabpils pilsētas, Ogres novada un Kokneses novada pašvaldība piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" īstenošanā. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu - Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju "Ogre". 2018. gada 6. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā šī projekta pieteikuma iesniedzējs parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par minētā projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 30 mēneši: no 2018.gada 6.aprīļa līdz 2020.gada 30.septembrim.



Projekts "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ir viens no kopumā 10 kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējam. Projekts tiek īstenots Kultūras ministrijas pārziņā esošā ERAF līdzfinansētā 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4 198 599,66 eiro, no tām 1 392 352,96 eiro ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums.



Restaurē Krustpils pili

Projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros tiek sakārtoti 3 kultūrvēsturiskie objekti. Jēkabpils pilsētas pašvaldība atjauno Krustpils pils A korpusu, pils strūklaku, kā arī dārzu un pagalmu.



Pils fasādei ir uzklāts vēsturiskais apmetums, pirmajā stāvā restaurētas vēsturiskās koka durvis un logi, atsevišķas koka pildiņu durvis izgatavotas no jauna. Jauni koka logi uzstādīti pils bēniņos, otrajā stāvā un pagrabstāvā. Pils iekštelpās demontētas un no jauna uzmūrētas bojātās vēsturiskās podiņu krāsnis, restaurētas kāpņu metāla margas, atjaunotas vēsturiskās betona grīdas. Krustpils pils dārzā demontēts vecais strūklakas betona baseins un izbūvēti jaunās strūklakas pamati, ūdensvads un ārējie elektrotīkli strūklakas tehnoloģijai un ēkas ārējam apgaismojumam, kā arī izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Atjaunots pagalms - izbūvētas kāpnes, notikusi akmeņu seguma izbūve. Pēc atjaunošanas pils kļūs par mājvietu pilsētas vēstures pastāvīgajai ekspozīcijai, kas būs veltīta septiņiem tematiem. Jaunajām ekspozīcijām tiks izmantoti digitālie rīki, telpiskie elementi. Pašvaldība organizē 18.gs. sienas gleznojumu eksponēšanu un nelielas formas akustisko koncertu programmu Krustpils pils A daļā.



Sakārto Kokneses pilsdrupas



Kokneses pilsdrupās projekta ietvaros notikuši vērienīgi konservācijas darbi – nostiprinātas vairākas laikapstākļu un laika zoba radītās, erozijas skartās sienas. Pagalma centrā atbilstoši izpētes rezultātiem un vēsturiskajiem aprakstiem atsegta vēsturiskā akas vieta. Kokneses novada pašvaldība Kokneses pilsdrupās piedāvā dažādas kultūras, radošās un vēstures izzināšanas aktivitātes. Interesantākais jaunizveidotais projekta objekts - pilsdrupu Ziemeļu korpusa Austrumu stūra telpā izbūvētā ekspozīcijas telpa – moku kambaris, kas ir aprīkots ar moku rīkiem. Moku kambaris dod apmeklētājiem iespēju ielūkoties Viduslaiku spīdzināšanas metodēs.





Sakārto bijušās sanatorijas "Ogre" ēku

Bijušajā sanatorijā "Ogre" Gaismas prospektā 2/6 projekta ietvaros tiek veikta jumta un cokola atjaunošanas darbi un valsts nozīmes kultūras pieminekļa, grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumu atjaunošana.



Pēc projekta darbu pabeigšanas Ogres novada pašvaldība apmeklētājiem piedāvās izglītojošas nodarbības un iespēju aplūkot Anša Cīruļa sienu gleznojumus. Ēka ir viena no pēdējām izcilā arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektiem, ko arhitekts sāka projektēt 1926.gadā kā atpūtas namu slimiem trūcīgo ģimeņu bērniem, ēka tika atvērta 1927.gadā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/45551