Ogres novadā pabeigtie būvobjekti 2019.gadā

19.decembrī Ogres novada pašvaldības domes sēdē Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis iepazīstināja ar 2019. gadā pabeigtajiem būvobjektiem Ogres novadā.

Viens no nozīmīgākajiem objektiem, kas tika pabeigts un atklāts šajā gadā, ir Upes prospekts 16, Ogrē, kur tagad darbojas Ogres novada Sociālais dienests. Sociālā darba vajadzībām ir pielāgota kādreizējā izglītības iestādes ēka, tās telpas pārbūvējot korpusos - vienā no tiem darbojas Sociālā dienesta administrācija un Ogres sociālais centrs ar savām nodaļām – sociālās palīdzības nodaļu, atbalsta nodaļu ģimenēm un bērniem, sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļu. Plašas telpas atvēlētas dienas centram "Saime", ēkā darbojas arī Ģimenes atbalsta dienas centrs, Ogres novada bāriņtiesa, kā arī nevalstiskās organizācijas – Ogres invalīdu biedrība, Ogres pensionāru biedrība, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Ogres nodaļa, Latvijas neredzīgo biedrības Ogres teritoriālajā nodaļa, Ogres politiski represēto klubs, Ogres latviešu biedrība.



Šogad tika īstenota skvēra Brīvības ielā pārbūves 2.kārta, kuras ietvaros veikta bruģa seguma pārbūve, granīta sola (37 m), koka solu-platformu, velostatīvu, atkritumu urnu, šūpoļu, informācijas stendu ar skārienjūtīgu ekrānu uzstādīšana, apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas būvniecība, vīteņaugu režģa un esošo koka sakņu aizsargrežģa izveide, kā arī teritorijas apzaļumošana. Jāatzīmē, ka paralēli skvēra pārbūves darbiem tika veikti arī Ogres Mākslas skolas ēkas fasādes cokola daļas atjaunošana un lietus ūdens novadīšanas izbūves darbi, kā arī SIA "Ogres namsaimnieks" veica avārijas stāvoklī esošās siltumtrases maiņu. Līdz ar visu objektu pabeigšanu Brīvības ielas skvērs ir izveidots kā mūsdienīga, stilistiski vienota, kompozicionāli un funkcionāli organizēta telpa.



Pie Ogres novada pašvaldības ēkas, Brīvības ielā 33, Ogrē tika pabeigti kāpņu pārbūves darbi. Kāpnes pie ēkas Brīvības ielā 33 nekalpo tikai apmeklētājiem vai pašvaldības darbiniekiem, lai no Brīvības ielas nokļūtu ēkā. Šajā ēkā atrodas arī Dzimtsarakstu nodaļa, un kāpnes ir iecienīta vieta kāzu un citu ģimenes svinību iemūžināšanai. Kāpnes ir būvētas pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā un bija avārijas stāvoklī. Pārbūves darbu ietvaros veikta kāpņu, atbalstsienu, margu demontāža, jauno kāpņu pamatu izbūve, kāpņu betonēšanas darbi, granīta akmens plākšņu izbūve, betona bruģakmens seguma izbūve, apzaļumošana, lietus ūdens kanalizācijas, elektrības un apgaismojuma izbūve, kā arī pacēlāja izbūve, nodrošinot vides pieejamību.



Renovācijas darbu pirmā kārta ir pabeigta ēkā "Pie Zelta liepas", Brīvības ielā 18, kurā no šī gada 1.stāvā sācis darboties Ogres novada Tūrisma informācijas centrs, kā arī kafejnīca, kuras pakalpojumus nodrošina sociālais uzņēmējs SIA "BĻODA". Ēkas, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas pašā pilsētas centrā, restaurācija notika vairāku gadu garumā. Tas bija liels izaicinājums, jo bija nepieciešams gan liels darbs ēkas projektēšanas un būvdarbu laikā, gan finanšu līdzekļu piesaistē. Tomēr darbi ir pabeigti un pilsētas centrs ir ieguvis skaistu, sakārtotu objektu, kas lieliski iederas kopējā skvēra ainavā.



Šovasar tika veikti arī Ogres novada Kultūras centra Lielās zāles atjaunošanas darbi - veikta griestu un sienu apdares atjaunošana, grīdas lakošana un skatuves dēļu grīdas krāsošana, kā arī esošā apgaismojuma nomaiņa - jaunā apgaismojuma sistēma ir daudz mūsdienīgāka un energoefektīvāka. Viens no nozīmīgākajiem atjaunošanas darbu posmiem bija skatītāju krēslu maiņa – uzstādīti 703 jauni krēsli ar paceļamiem sēdekļiem un roku balstiem un 30 paliktņi bērnu sēdvietām.



Rekonstrukcijas darbi turpinās arī bijušās sanatorijas "Ogre" ēkā (Gaismas prospektā 2/6). Veikta jumta pārbūve 500 m2 platībā, pabeigti pamatu hidroizolācijas darbi, atjaunoti skursteņi, tiek veikta cokola un grīdu pamatnes lielajā zālē atjaunošana, turpinās podiņu krāšņu restaurācijas darbi, daļēji atjaunoti Anša Cīruļa zīmējumi. Pašlaik šī ēka ir daļēji savesta kārtībā, taču nepieciešams meklēt finansējumu ēkas tālāko renovācijas darbu veikšanai.



2019.gadā ir pabeigta arī divu nozīmīgu ielu pārbūves darbi – Jāņa Čakstes prospekts un Rūpnieku iela. Pārbūves darbu laikā nācās saskarties ar dažādiem sarežģījumiem, kas saistīti ar privātīpašumiem un īpašumu robežām. Bija nepieciešams ilgs laiks, lai šie jautājumi tiktu juridiski un tehniski atrisināti. Rūpnieku ielas pārbūves laikā sarežģījumi radās arī ar komunikāciju turētājiem, kas būtiski kavēja būvdarbu veikšanas procesu.



Abās ielās ir pārbūvēta brauktuve, pārveidoti krustojumi un nobrauktuves, uzlabota satiksmes drošība un vides pieejamība, izbūvēts jauns ielas apgaismojums, izbūvēti jauni, mūsdienu standartiem atbilstoši inženierkomunikāciju tīkli zem ielas (lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, elektroapgādes tīkli, elektronisko sakaru tīkli un apgaismojums), kā arī labiekārtota teritorija. Rūpnieku ielā kopējais posma garums, kurā veikti būvdarbi, ir 1026 m. Savukārt J.Čakstes prospektā - 1265 m. Tā kā J.Čakstes prospektā ir intensīva gan automašīnu, gan gājēju kustība, viens no galvenajiem ieguvumiem ir izbūvētais gājēju celiņš, kas šo ielu padara gājējiem daudz drošāku. Izbūvējot šīs ielas, pilsēta ieguvusi sakārtotus satiksmes infrastruktūras objektus.



Daudz pozitīvas atsauksmes no iedzīvotājiem ir saņemtas par jauno rotaļu laukumu J. Čakstes prospektā 1, kas tika atklāts Ogres pilsētas svētku laikā. Šis rotaļu laukums 975 m2 platībā ar gumijas segumu trīs zonējumos izbūvēts projekta "Teritorijas labiekārtošana Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē" ietvaros. Laukumā ir uzstādītas rotaļu iekārtas, kas paredzētas dažāda vecuma bērniem: trīs iebūvēti batuti, klinšu kāpšanas iekārta, 2,5 m augsta virvju konstrukcija, āra mūzikas instruments – ksilofons, vairāku veidu šūpoles, bērnu pilsētiņa ar slīdkalniņu (paredzēta bērniem no 3 līdz 6 gadu vecuma), kā arī rotaļu komplekss ar rotējošiem elementiem (paredzēts bērniem no 5 līdz 12 gadu vecuma). Teritorijā tika izbūvēts apgaismojums, gājēju celiņi, velo novietnes, dažādi labiekārtojuma elementi – soliņi, atkritumu urnas, informācijas stends, kā arī uzstādīta videonovērošana.



Sporta centra stadionā pie tenisa kortiem tika atklāts sen gaidītais skeitparks. Tieši Ogres pilsētai izstrādātajā skeitparkā vairāk nekā 300 m2 lielā laukumā ir uzstādītas 5 dažādas demontējamas koka konstrukcijas rampas, kuras pārklātas ar īpašu jaunākās paaudzes kompozītmateriāla segumu, kas ir izturīgāks par iepriekš plaši pielietoto finieri.



Jāatzīmē, ka šogad ir veikta vairāku ietvju sakārtošana visā pilsētas teritorijā. Jauna gājēju celiņa ar asfalta segumu izbūve veikta Vidzemes ielā posmā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai aptuveni 400 metru garumā. Izbūves darbu ietvaros tika veikta arī lietus ūdens kanalizācijas izbūve, sadzīves kanalizācijas aku nomaiņa, kā arī teritorijas labiekārtošana. Teritorijas apzaļumošanas darbi tiks veikti nākamā gada pavasarī. Seguma maiņas darbi veikti pie Ogres novada Sporta centra ēkas Skolas ielā 12, kur vecās betona plāksnes ir nomainītas pret bruģakmens segumu. Ietves seguma atjaunošanas darbi ir veikti arī Jāņa Čakstes prospektā no Dārza ielas līdz Līkajam tiltam - 200 metru garumā ir atjaunots ietves asfalta segums, nomainītas ielas apmales. Ietves remontdarbi pabeigti arī Zilokalnu prospektā no Saules prospekta līdz Vidus prospektam, kur ir noņemts vecais ietves segums, uzstādītas jaunas ielas apmales un ietve. Gājēju celiņu seguma remontdarbi veikti arī Mālkalnes prospekta 20/22 un 18/24 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, kur vecās betona plāksnes tika nomainītas pret bruģakmens segumu. Tika veikta Parka ielas un Turkalnes ielas virsējās kārtas atjaunošana, stāvlaukuma pie Ogres novada Kultūras centra atjaunošana.



Būvniecības un labiekārtošanas darbi veikti arī novada pagastos.



Maija sākumā ir noslēdzies Ogres novada pašvaldības projekts "S.Eizenšteina un kino atdzimšana Ķeipenē", kura ietvaros Ķeipenes dzelzceļa stacijai ir nomainīts jumts, grīda, logi, veikta ēkas siltināšana, ierīkota centralizētas apkures sistēma, veikta pamatu hidroizolācija, gruntsūdeņu novadīšana, iekšējā un ārējā apdare, terases grīdas atjaunošana. Ķeipenes dzelzceļa stacija atdzimusi jaunā veidolā un ir pieprasīts tūrisma apskates objekts.



Šogad ir veikta Aderkašu kapu kapličas Taurupes pagastā izbūve. Līdz šim kapličas šajos kapos nav bijis un iedzīvotāji jau sen lūguši to izbūvēt, lai lietus vai sniega laikā atvadīšanās brīdī no tuvinieka būtu kur patverties. Aderkašu kapu kapličas atrodas pakalna augšdaļā un to norobežo esošie koku stādījumi. Tās platība ir 24,4 m2 platībā. Kapličas durvju siluetam, kapličas materiālu krāsām un ornamentiem tika izmantotas Taurupes bēru cimdu autentiskā parauga krāsas (tumši pelēks, sarkans). Kapličai ir divas ieejas, kā arī pie kapličas nobruģēts laukums, kur varēs pulcēties bēru viesi.



Jūnijā pie Lauberes bibliotēkas notika sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārza "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis" atklāšana. Idejas pamatā ir Raiņa un Aspazijas daiļradei veltīta ideja par viņu savstarpējām sarunām dārzā, atrodoties trimdā Šveicē, Kastanjolā pie Lugāno. Labiekārtojuma centrā atrodas balts, metālā kalts galds un ap to izvietoti soli. No galda uz visām pusēm atzarojas taciņas, kas kompozicionāli veido saules starus. Daļā teritorijas nolietotais asfalta segums nomainīts ar bruģi, izveidota pagarināta gājēju ietve un apstādījumi, sadalot dārzu funkcionālos zonējumos – lasītava, publiski pieejams interneta punkts WiFi lietotājiem un zona sporta aktivitātēm.



Labiekārtošanas darbi veikti Ogresgala bijušā hipodroma teritorijā projekta "Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un vides pieejamības paaugstināšana Ogresgala pagastā". Tika veikta krūmāju un apauguma novākšana Ogres upes piekrastē, koku sakopšana virs apmetnes vietām, vaļēja tipa koka nojumju, ģērbtuvju, solu, atkritumu urnu un norobežojošu margu uzstādīšana. Teritorijā tika ierīkots arī rotaļu laukums, izveidota unikāla inventāra žāvēšanas konstrukcija un izvietoti laukakmeņi ar speciāli ieurbtiem metāla āķiem laivu piesiešanai, izveidotas vairākas ugunskuru vietas, veikta apgaismes ķermeņu nomaiņa, kā arī vecās tualetes sanācija un jaunas novietošana. Atpūtniekiem ir pieejami divi informācijas stendi, vienā no tiem ir informācija par tūrisma iespējām Ogres upes piekrastē, bet otrais ir izzinošais stends par floru un faunu Ogres upes piekrastes daļā.



Šogad Ogres novadā ir noslēdzies vērienīgs projekts – rekonstruētas katlumājas Ogrē, Suntažos un Madlienā. Katlumājas Ogrē, Rietumu ielā 1, jaunajā piebūvē ir uzstādīts papildu 4 MW šķeldas katls un dūmgāzu kondensators ar jaudu līdz 2,8 MW, kas dos iespēju ar augstu efektivitāti ražot siltumenerģiju gan vasarā, gan ziemā, vajadzības gadījumā apkalpot praktiski visus Ogres pilsētas siltumenerģijas patērētājus, variēt ar nepieciešamajām slodzēm. Objektā ir uzstādīti arī elektrostatiskie dūmgāzu filtri ar mērķi samazināt putekļu izmešus, kas veidojas, šķeldai sadegot, kā arī ir uzstādīta arī automatizētā kontroles sistēma.

Veikta Madlienas katlumājas rekonstrukcija, uzstādot automātiskos katlus ar augstiem lietderības rādītājiem, kuru darbībai nav nepieciešams pastāvīgs maiņu personāls. Katlumāja ir iekārtota praktiski no jauna – jauns šķeldas apkures katls un jauns granulu apkures katls ar kopējo jaudu 1,8 MW. Jauda pietiks visām Madlienas mājām, neatkarīgi no tā, cik daudz vēlēsies pieslēgties centrālajai siltumapgādei. Granulu katls kalpos gadījumos, ja pietrūkst siltumenerģijas jauda ziemas periodā, kā kurināmā alternatīva, ja šķeldas katlu piemeklēs kāda tehniska kļūme, kā arī sezonas sākumā un beigās, kad šķeldas katls nevar pastrādāt mazās slodzes dēļ. Jāpiebilst, ka Madliena ir izvēlēta kā bāzes vieta automatizētās kontroles sistēmas darbībai novada pagastos.

Suntažu katlumājā ir uzstādīti divi jauni, efektīvi apkures katli – šķeldas un granulu. To kopējā jauda – 1,8 MW. Katlumājā ir uzstādīta automatizētā kontroles sistēma, ir automatizēta šķeldas padeves sistēma.



Šogad tika uzsākti arī citi vērienīgi darbi, piemēram, elektronisko sistēmu ražošanas ēkas Akmeņu ielā 74 izbūve, aizsargmola (straumvirzes) būvniecības darbi, Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas demontāža, kuras vietā tiks būvēta moderna un pašpietiekama ēka, gājēju tuneļa zem sliežu ceļiem, kas savienos Skolas ielu un Mālkalnes prospektu, izbūve un citi.



P. Špakovskis teica lielu paldies ikvienam, kas ir iesaistīts šo darbu veiksmīgā īstenošanā, jo daudzi būvobjekti bija sarežģīti un to pabeigšana bija liels izaicinājums.

