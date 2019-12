Arī šogad no valsts mežiem svētkos atļauts pārvest vienu eglīti

Arī šogad vienu eglīti personiskām vajadzībām bez maksas katrs Latvijas iedzīvotājs var nocirst VAS "Latvijas valsts meži" (LVM) apsaimniekotajos mežos, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

LVM atgādina, ka bez maksas drīkst cirst tikai uzņēmuma apsaimniekotā mežā. LVM meža robežas var atpazīt pēc ceļu malās izvietotajām dzeltenajām zīmēm, kā arī meža robeža ir iezīmēta ar dzeltenām svītrām uz koku stumbriem. Uz kvartālstigu krustpunktiem izvietotās plāksnītes ar AS "Latvijas Valsts meži" uzrakstu apliecina, ka tas ir valsts mežs.

LVM informē, ka mežā orientēties var palīdzēt mobilā lietotne "LVM GEO Mobile" un vietne www.mammadabakarte.lv, kur ar tumši zaļo krāsu ir atzīmētas apsaimniekotās teritorijas.

Kad vieta atrasta, jāizvēlas eglīte, kas aug ceļa vai grāvja malā, uz stigām, zem elektrolīnijām vai pieaugušā mežā zem lieliem kokiem. Eglītes nav atļauts cirst jaunaudzēs un jaunā jauktu koku mežā, jo tur koki ir īpaši stādīti un kopti, lai arī nākotnē veidotos kupla meža ainava. Vēl eglītes aizliegts cirst publiskajos dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atzīmētas ar ozollapas attēlu uz zaļa fona. Tāpat jāuzmanās, vai izvēlētā eglīte neaug citu īpašnieku mežā.

Jāievēro arī prasības attiecībā uz eglītes izmēru. Cērtamā eglīte nedrīkst augstumā pārsniegt trīs metrus, un tās celma diametrs nedrīkst būt lielāks par 12 centimetriem. Izraudzītās eglītes stumbrs jānocērt līdz ar zemi. Nevajadzīgie apakšējie zari jānozāģē un jāatstāj turpat mežā.

Tāpat LVM informē, ka arvien biežāk ģimenes uz Ziemassvētkiem izvēlas eglīti podiņā. Šādu eglīti pareizi uzglabājot, pavasarī to var pārstādīt piemājas dārzā. Plašāka informācija par to, kur un kā pareizi meklēt Ziemassvētku eglīti un kā to pareizi uzglabāt, atrodama LVM bukletā.

