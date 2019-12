Par dūmu detektoru uzstādīšanu dzīvokļos

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 119.punktu no 2020.gada 01.janvāra viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, jānodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Galvenā atšķirība starp autonomajiem dūmu detektoriem un automātiskajām sistēmām:

- Autonomie detektori ir atsevišķi stāvošas ierīces (t.i., nav nepieciešami speciāli izbūves darbi), kurās vienā korpusā ir apvienoti gan dūmu sensori, gan sirēnas, kas nav savienotas vienotā sistēmā ar iespējamu pieslēgumu apsardzes uzņēmumiem vai ugunsdzēsības dienestam. Šīs iekārtas ir relatīvi lētas un arī to dārgāko modeļu cena ļoti reti pārsniedz 100 eiro.

- Automātiskās sistēmas sastāv no vairākiem dūmu detektoriem, kas ir savstarpēji ar vadu vai bezvadu savienojumiem sasaistīti vienotā sistēmā, iespējama atsevišķu sirēnu izvietošana dažādās vietās, vienota vadības sistēma ar iespējamu pieslēgumu apsardzes uzņēmumiem vai ugunsdzēsības dienestam. Šī tipa iekārtas ir daudz drošākas, jo strādā 24 stundas 7 dienas nedēļā, neatkarīgi vai telpu īpašnieks sirēnu dzird vai nedzird (piemēram, neesot mājās), kā arī iekārtas pašas paziņo apkalpojošajiem dienestiem par kļūmēm to darbībā, bateriju izlādēšanos u.tml. Automātisko sistēmu uzstādīšana ir ievērojami sarežģītāka un prasa atsevišķu projektēšanas un izbūves darbu veikšanu. Šis iekārtas ir ievērojami dārgākas, sākot no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro, atkarībā no katras konkrētās sistēmas sarežģītības pakāpes. Turklāt, izvēloties šādu sistēmu izbūvi, jārēķinās ne tikai ar vienreizēju uzstādīšanas maksu, bet arī ikmēneša abonēšanas maksu vairāku desmitu eiro apmērā, ja šī tipa iekārtas tiek pieslēgtas centralizēti ugunsdzēsības dienesta vai apsardzes uzņēmumu pultīm.

Iedzīvotājiem, kuri dūmu detektorus līdz 2020.gada 01.janvārim nebūs uzstādījuši, jārēķinās, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants nosaka – "par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

Ugunsnelaimju gadījumā apdrošināšanas kompānijas, veicot ekspertīzi, varēs konstatēt, ka īpašumā dūmu detektori nav bijuši uzstādīti, līdz ar to būs pamats pilnībā atteikt apdrošināšanas prēmiju izmaksu.

Ar detalizētu informāciju saistībā ar dūmu detektoru izvēli, uzstādīšanu, apkopi un ieteikumiem, kā arī informāciju, kur iegādāties dūmu detektorus, var iepazīties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) interneta vietnē https://www.vugd.gov.lv.

