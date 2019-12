No 1.janvāra izmaiņas maršrutā Rīga–Ogre, Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre un Rīga–Madliena–Meņģele

Pielāgojot autobusu kustības sarakstu vilcieniem un nodrošinot pārsēšanās iespējas, no 2020.gada 1.janvāra gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.7788 Rīga–Ogre, Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre un Nr.7073 Rīga–Madliena–Meņģele.

Sakarā ar to, ka vilcieniem Krustpils līnijā ir samazināts apstāšanās reižu skaits pieturā Dārziņi, maršruta Nr.7788 Rīga–Ogre visi autobusi pasažieru apmaiņu veiks pieturā Dārziņi.

Lai pasažieri varētu nokļūt no Rembates Madlienā, maršruta Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre autobuss, kas no Ogres autoostas darbadienās izbrauc plkst.17.00, galapunktā pienāks plkst.18.05 (līdz šim pienāca plkst.17.55). Savukārt maršruta Nr.7073 Rīga–Madliena–Meņģele reiss Rīgas starptautiskajā autoostā no pirmdienas līdz sestdienai tiks uzsākts plkst.16.15 (līdz šim tas tika uzsākts plkst.16.10). Tādējādi pasažieri Lielvārdē varēs pārsēsties no viena transportlīdzekļa citā – autobuss virzienā no Rembates pieturā Lielvārde centrs apstāsies plkst.17.33 un reiss līdz Madlienai pieturā Lielvārde tiks uzsākts plkst.17.40.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

