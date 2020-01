Pateicoties vērienīgam investīciju projektam, Ogre kļūs gaišāka

Šī gada janvārī Ogres novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar piegādātāju apvienību “LR light” par ielu apgaismojuma atjaunošanu Ogrē. Līguma ietvaros paredzēts ielu apgaismojuma sistēmā ieviest viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazinās elektroenerģijas patēriņu, tādējādi veicinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu Ogres pilsētā.

2019. gada 26. februārī tika parakstīts trīspusējais līgums starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA “Vides investīciju fonds” un Ogres novada pašvaldību par projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā” (līguma Nr.EKII-3/19) finansēšanu.

Projekta ietvaros tiks veikta esošo ielu gaismekļu demontāža (920 gab.), jauno viedo pilsētvides tehnoloģiju iegāde un piegāde (LED ielu gaismekļi ar gaismas spēju no 37 W līdz 137 W), 9 kontrolieru sadalē un kontroliera katrā gaismeklī uzstādīšana, no kuriem 460 ir ar kustību sensoru, 2 video detektoru un 2 sakaru iekārtu uzstādīšana, kas nosaka ielu servisa līmeni (automobiļu plūsmas intensitāti).

Atjaunotajā apgaismojuma sistēmā apgaismojuma līmenis tiks piemērots transporta un gājēju plūsmai, katrs gaismeklis būs individuāli vadāms (aprīkots arī ar kustību sensoriem), tiks nodrošināta atgriezeniskā saite no katra gaismas ķermeņa, kā arī elektroenerģijas patēriņa samazinājums, pateicoties plūsmas intensitātes sensoriem, kustību sensoriem un individuālai gaismekļa vadībai. Atjaunotajā apgaismojuma sistēmā nodrošināta iespēja saņemt operatīvi informāciju par traucējumiem apgaismojuma sistēmas darbībā, būtiski samazināsies netiešās izmaksas jeb apkalpošanas un uzturēšanas darbiem nepieciešamās izmaksas, apkalpošanas darbus varēs precīzāk plānot, apkalpošanas gadījumā nebūs jāieslēdz visas līnijas apgaismojums, kā tas ir šobrīd, bet varēs ieslēgt individuālus gaismas ķermeņus. Arī gaismekļa dzīves cikls tiek būtiski pagarināts, jo tas netiek darbināts ar pilnu jaudu, bet gan samazinātu (lielāko daļu no mūža ilguma).

Elektroenerģijas ietaupījums, nomainot esošos gaismekļus pret LED tehnoloģiju gaismekļiem, pie jauno LED gaismekļu 100% darba režīma elektroenerģijas ietaupījums būs aptuveni 25%. Diennakts tumšajā laikā, veicot dimēšanu (gaismas intensitātes regulēšana), tiek ietaupīti vēl papildu 30 – 50% no LED jaudas.

Apgaismojums tiks nomainīts šādās ielās un/vai ielu posmos Ogrē: Aizkraukles iela, Andreja Upīša iela, Andreja iela, Atpūtas iela, Blaumaņa iela, Blāzmas iela, Celtnieku iela, Cīruļu iela, Čiekuru iela, Čakstes prospekts, Dambja iela, Daugavas iela, Fabrikas iela, Griezes iela, Ikšķiles iela, Indrānu iela, Jāņa Fabriciusa iela, Jaunatnes iela, Jura Alunāna iela, Kaijas iela, Kaļķu iela, Karjera iela, Kastaņu iela, Klusā iela, Kranciema iela, Krasta iela, Kvēles iela, Ķeguma iela, Lāčplēša iela, Lakstīgalu iela, Lībieškalna iela, Līču iela, Lielvārdes iela, Meldru iela, Mičurina iela, Miera iela, Norupes iela, Ogres iela, Ozolu iela, Pagasta iela, Pārslas iela, Pīlādžu iela, Poruka iela, Riekstu iela, Rožu iela, Robežu iela, Skautu iela, Slimnīcas iela, Smilšu iela, Strautu iela, Strazdu iela, Suntažu iela, Sūnu iela, Taisnā iela, Turkalnes iela, Uzānu iela, Uzvaras iela, Vārpas iela, Vēju iela, Viestura aleja, Zaķu iela, Zaļā iela, Zemeņu iela, Zinību iela, Astilbju iela, Begoniju iela, Flokšu iela, Kamēliju iela, Krešu iela, Lupīnu iela, Matiolu iela, Pieneņu ceļš, Prīmulu iela, Rezēdu iela, Zvaniņu iela, A. Upīša iela (gar dzelzceļu – taciņa), Bērzlapu iela, Bezdelīgu iela, Baldones iela, Birzgales iela, Egļu iela, Gaismas prospekts (no Zilokalnu prospekta līdz Ausekļa prospektam), Indrānu iela (no Andreja ielas līdz Atpūtas ielai), Kaudzīšu iela, Kārklu iela, Lašu iela, Lauberes iela, Lēdmanes iela, Lejas iela, Madlienas iela, Mednieku iela, Mežmalas iela, Ošu iela, Pērkona iela, Pļavmalas iela, Pļavas iela, Pļaviņu iela, Riņķa iela, Saulstaru iela, Sietiņu iela, Sila iela, Skuju iela, Stūrīšu gatve, Stirnu iela, Taurupes iela, Tūju iela, Upes prospekts (no Kalna prospekta līdz Krasta ielai), Vidus prospekts, Ziemeļu iela, Zvaigžņu iela, Bārbeļu iela, Cīniju iela, Efeju iela, Gerberu iela, Gladiolu iela, Ģerāniju iela, Magnoliju iela, Narcišu iela, Petūniju iela, Samteņu iela, Skalbju iela, J. Čakstes prospekts (no Indrānu ielas līdz Skalbju ielai), Piparmētru iela un Lavandu iela.

Atbilstoši līgumā noteiktajam, ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ir jāveic 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, bet viedās vadības sistēmas uzstādīšanu un palaišana 2 mēnešu laikā no ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņas uz LED gaismekļiem nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana dienas. Izpildītājs nodrošinās viedās vadības sistēmas apkalpošanu 4 gadus pēc tās uzstādīšanas un palaišanas.

Paredzētā līguma summa ir 780 863,12 EUR, no kuriem 546 263,48 EUR ir Finanšu instrumenta līdzfinansējums, bet 234 599,64 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsver, ka tas ir vērienīgākais apgaismojuma uzlabošanas un gaismekļu maiņas projekts Ogrē. “Jauno tehnoloģiju ievešana ne tikai samazinās elektroenerģijas patēriņu, bet arī uzlabos iedzīvotāju drošību, jo uz izgaismotām ielām cilvēki ir daudz labāk pamanāmi. Pie šī vērienīgā un iedzīvotājiem nozīmīgā projekta esam strādājuši vairākus gadus, esmu priecīgs, ka šogad tas tiks īstenots. Jāatzīmē, ka apgaismojuma maiņa tiks veikta tieši pilsētas rajonos – Jaunogrē, Pārogrē, Lašupēs, Kartonfabrikas rajonā, tādā veidā mēs pamazām sakārtojam un sakopjam mūsu pilsētu.”

