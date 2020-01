Turpinās haotiska lielgabarīta atkritumu izmešana

Pēdējā mēneša laikā Ogres novada pašvaldības policija pievērš pastiprinātu uzmanību tam, kā Ogres pilsētā tiek izmesti lielgabarīta un sadzīves atkritumi.

Iedzīvotāji piegružo apkārtējo vidi

Jau informējām, ka pagājušā gada novembrī Ogres novada pašvaldības vadība tikās ar SIA “Ogres Namsaimnieks” direktoru Kasparu Grīnbergu un Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieku Uģi Ulmani, lai pārrunātu jautājumus par daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu tīrību – sadzīves atkritumu konteineriem un vidi ap tiem.

Lai risinātu šo problēmu, SIA “Ogres Namsaimnieks” ieviesa konkrētu grafiku lielgabarīta atkritumu (nolietotas mēbeles, elektrotehnika) izvešanai, un iedzīvotāji tika aicināti šos atkritumus pie savu māju konteineriem novietot tikai 10. un 25. datumā, kas SIA “Ogres Namsaimnieks” darbu plānošanas grafikā iekļauti to izvešanai, lai tie nekrātos un nepiemēslotu apkārtni. Kopējie šķirotie atkritumi nemainīgi tiek izvesti katru dienu, tomēr būvniecības atkritumi netiek izvesti - ja tiek veikti būvdarbi, iedzīvotājam pašam ir jānodrošina būvniecības atkritumu konteiners. Pie lielgabarīta atkritumiem nedrīkst novietot celtniecības, remontu un sadzīves atkritumus. Ja nepieciešams izvest lielāku daudzumu atkritumu, piemēram, mēbeles no dzīvokļa īpašuma, dzīvokļa īpašniekam jāpasūta atsevišķi lielgabarīta atkritumu konteiners, par kuru arī jāveic samaksa - 8 m3 konteinera izmaksas no šī gada janvāra ir 155 EUR plus PVN 21%. To var pieteikt uz iesnieguma pamata SIA “Ogres Namsaimnieks”.”

Situāciju kontrolē pašvaldības policija

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis informē, ka pēc pašvaldības vadības uzdevuma pašvaldības policija lielgabarīta atkritumu novietošanai pilsētas teritorijā pēdējo nedēļu laikā pievērš pastiprinātu uzmanību: “Turpinām kontrolēt, vai privātmāju īpašniekiem ir noslēgti atkritumu izvešanas līgumi. Esam sastādījuši grafiku, kur izvietojam un turpmāk izvietosim pārvietojamo mobilo videonovērošanas kameru, lai fiksētu atkritumu novietošanu ārpus vai blakus atkritumu konteineriem, atkritumu izmešanu konteineros, kas ir paredzēti citu namu iedzīvotājiem un sauktu mēslotājus pie atbildības. Kameras vieta visu laiku tiek mainīta, un tā tiek novietota vietās, kur visbiežāk novērota haotiska atkritumu izmešana.” U.Ulmanis norāda, ka mēneša laikā ir konstatēti gandrīz 50 pārkāpumi, kad lielgabarīta atkritumi pie konteineriem novietoti ārpus noteiktajiem datumiem, kad atkritumus izmetušas personas, kuras nav tiesīgas izmest atkritumus šajā konteinerā.

Par minētajiem pārkāpumiem pašvaldības policija operatīvo darbību rezultātā 9 personām jau sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolus, ierosinātas 26 administratīvo pārkāpumu lietas un personas uzaicinātas uz pārrunām pašvaldības policijā paskaidrojumu sniegšanai. Pārbaudot video ierakstos piefiksētās personas, konstatēts, ka 70 % gadījumos to īpašnieki nemaz nav deklarēti Ogres novadā, bet no atlikušajiem 30 % 20 % gadījumu pārkāpumu veikušas personas, kuras dzīvo ārpus pilsētas centra vai privātmājās. Divas personas mēneša laikā pārkāpumu izdarījušas atkārtoti, 2 personas – pat 3 reizes. Pašvaldības policija sola darbu turpināt.

Atbildība par noteikumu neievērošanu

Saistošie noteikumi Nr.14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 12. punktā citu starpā noteikts, ka “atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts novietot, izbērt vai izliet atkritumus vietās un veidā, kur un kādā veidā to savākšana vai apglabāšana nav atļauta ar šiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem aktiem; ievietot atkritumus konteineros, kas ir paredzēti citu atkritumu radītāju vai valdītāju atkritumu savākšanai”. Par šo noteikumu neievērošanu personas tiek sodītas pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta 1. daļas, kas nosaka: “Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1000 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 2100 euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas. Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 euro.”

Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus rūpēties par savas apkārtnes tīrību, savlaicīgi noslēgt atkritumu izvešanas līgumus un lielāku uzmanību pievērst atkritumu šķirošanai!

