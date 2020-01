CSDD testēšanai nodod modernizēto C kategorijas teorijas eksāmenu

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) visiem interesentiem testēšanai nodod modernizēto C kategorijas teorijas eksāmenu, kas būs papildināts ar video jautājumiem.

Šie jautājumi atbilst autoskolu apmācības programmām un tajos aptvertās tēmas tiek apgūtas jau apmācības laikā. Ar C kategorijas teorijas eksāmena modernizēšanu tam tiks piešķirts jauns un moderns vizuālais izskats.

Video jautājumi veicinās autovadītāju izpratni par drošu rīcību uz ceļa, kā arī sekmēs pieklājību starp satiksmes dalībniekiem. Tajos attēlotās situācijas ir reālistiskas, ar kurām ikdienā var sastapties jebkurš autovadītājs un tie aicinās autovadītājus domāt, analizēt un pieņemt pareizo, satiksmes drošībai atbilstošāko lēmumu.

Modernizētais C kategorijas teorijas eksāmens būs pieejams vietnē http://csnt2.csdd.lv/ un tas paredzēts testēšanai mēnesi. Savukārt no 15. februāra tas tiks iekļauts reālajā vidē un būs jākārto visiem, kas dosies uz CSDD kārtot C kategorijas teorijas eksāmenu.

CSDD atgādina, ka video jautājumi jau sekmīgi ieviesti arī B un AM (mopēdu) kategorijas teorijas eksāmenos un pēc to ieviešanas tika saņemtas pozitīvas atsauksmes.

