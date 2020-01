Ogres novadā pieaudzis laulību skaits

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola atklāj, ka 2019.gadā jaundzimušo skaits ir līdzīgs kā 2018. gadā, iedzīvotāji bērniem piešķir arvien dažādākus vārdus. Priecē fakts, ka ik gadu pieaug laulību skaits, kā arī sarucis reģistrēto mirušo skaits.

Visvairāk jaundzimušo Ogresgala pagastā

2019. gadā Ogres novadā reģistrēti 292 jaundzimušie (2018. gadā – 296), taču kopumā nodaļā ir sastādīti 320 akti par bērnu piedzimšanu. Kopš 2017. gada jūlija reģistrējot bērnu, tiek veikta arī bērna dzīvesvietas deklarēšana. Pagājušajā gadā katrā no pagastiem ir deklarēts kāds jaundzimušais. Visvairāk tāpat kā iepriekšējos gados bērniņi deklarēti Ogresgala pagastā – 26 mazuļi (pirms gada 22), toties pagājušogad otrajā vietā ir Madlienas pagasts, kurā deklarēti 13 mazuļi (pirms gada – 10).



Pagājušajā gadā vairāk ir reģistrēti jaundzimušie, kas ir otrie bērni ģimenē – 116 (2018. gadā – 107), kā pirmie ģimenē piedzimuši 104 bērni (2018. gadā – 103), kā trešie – 54 (2018. gadā – 51). Pa vienam reģistrēti arī mazuļi, kuri savā ģimenē ir septītais un devītais bērns.



Piešķir arvien dažādākus vārdus

Populārākie vārdi meitenēm 2019. gadā bija Rebeka un Amēlija (šāds vārds izvēlēts 5 meitenēm), Emma, Elza, Patrīcija (4), kā arī Anna, Enija, Emīlija, Elizabete (3). Iepriekšējā gadā populārākie vārdi bija Elizabete, Melānija un Paula. Neparastāko vārdu vidū var atzīmēt tādus vārdus kā Lenija, Bille, Danēlija, Jolana, Agne, Dinija.



Savukārt zēniem piešķirto vārdu vidū nebija izteiktu līderu. Visvairāk tika piešķirts vārds Artūrs, Olivers, Roberts, Lūkass, Kārlis, Reinis, Ernests (5), kā arī Markuss, Ričards, Valters, Emīls, Gustavs, Haralds (4). Pirms gada populārākie vārdi bija Roberts, Emīls, Kārlis un Gustavs. Neparastāko vārdu vidū 2019. gadā var atzīmēt – Eidens, Kaupo, Kaido, Viliams, Džonatans.



Jāpiebilst, ka Ogrē tika deklarēta arī viena Līga un viens Jānis. Dubultvārdi doti 11 meitenēm un 11 zēniem.



2019. gadā jaundzimušajiem piemiņai tika dāvinātas krūzītes ar Ogres novada simboliku, grāmata "Mūsu bērns", kā arī tika piešķirti pabalsti – par pirmo bērniņu 100 eiro apmērā, bet par nākamo 200 eiro.



Sarucis reģistrēto mirušo skaits

Priecē fakts, ka pēdējos gados ir sarucis reģistrēto mirušo skaits. 2019. gadā tika sastādīti 548 miršanas reģistri (2018. gadā – 577, 2017. gadā – 584), no tiem 375 deklarēti Ogres novadā (2018. gadā – 409).



Biežāk laulājas ar ārzemniekiem

2019. gadā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 204 laulības (2018. gadā – 194), no tām 37 baznīcās (gadu iepriekš – 33). Ievērojami palielinājies tādu laulību skaits, kurā viens no laulātajiem ir ārzemnieks – ja 2018. gadā šādas bija tikai divas, tad 2019. gadā – 16. Pagājušajā gadā četras laulību reģistrācijas notikušas ārpus nodaļas telpām (pirms gada – 9).



L.Vītola skaidro, ka nodaļā tiek saņemti tiesas un notāru spriedumi par laulību šķiršanu, uz šo dokumentu pamata nodaļā reģistrēto laulību reģistros tiek izdarīta attiecīga atzīme. 2019. gadā saņemti 116 paziņojumi par laulību šķiršanu, kas ir par pieciem vairāk nekā 2018. gadā.



Laulību reģistrē seniori

2019. gadā ievērojami pieaudzis laulību skaits pāriem, kuri ilgstoši dzīvo kopā. L.Vītola piebilst, ka šāda aktivitāte bija jūtama jau 2018. gada otrajā pusē. Tas varētu būt saistīts ar izmaiņām likumdošanā – no 2019. gada 1. janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Tiesības uz pabalstu ir divpadsmit mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.



Godina stipros pārus

2017. gadā Ogres novada pašvaldībā tika ieviesta tradīcija godināt zelta (50 gadi laulībā) un dimanta kāzu (60 gadi laulībā) pārus. 2017. gadā šajā pasākumā piedalījās 12 zelta un 2 dimanta kāzu pāri, savukārt 2018. gadā tika godināti 2 dimanta kāzu pāri un 9 zelta kāzu pāri. Arī šogad svinīgā pasākumā, kas notiks 7. februārī, tiks godināti pāri, kuru laulība reģistrēta 1959. un 1969. gadā un kuru deklarētā dzīvesvieta šobrīd ir Ogres novadā.



Izmaiņas dokumentu noformēšanas kārtībā

2019. gadā daudzus iedzīvotājus satrauca ieviestās izmaiņas likumdošanā, kas paredz, ka turpmāk Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Moldovas pilsoņiem nepieciešams kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli, kas apliecina, ka personai nav šķēršļu reģistrēt laulību Latvijā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un iztulkotam latviešu valodā.



Pagājušajā gadā tika ieviestas arī daudzvalodu standarta veidlapas, ko publiskajam dokumentam pievieno kā tulkošanas (23 valodās) palīglīdzekli – pielikumu dzimšanas, laulības, miršanas apliecībai vai izziņai. Jāpiebilst, ka veidlapu pievieno tikai dokumentiem, kas izdoti pēc 2013. gada 1. janvāra. Šāda veidlapa nepieciešama saskaņā ar Publisko dokumentu Regulu (Regula 2016/1191), lai vienkāršotu dokumentu apriti Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, samazinātu birokrātiju un izmaksas iedzīvotājiem, kad tiem kādā ES dalībvalstī ir jāuzrāda publisks dokuments, kuru izdevusi kāda cita ES dalībvalsts.



Būtiskākās izmaiņas 2020. gadā – jaundzimušajiem vairs nebūs iespējas iegūt nepilsoņa statusu. Piedzimstot bērns kļūs par Latvijas Republikas pilsoni, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu bērnam.



Vissvarīgākais ir veselība

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un darbinieces visiem iedzīvotājiem vēl labu veselību, kas ir vissvarīgākā ikvienam no mums. Protams, arī prieku un lietas, kas šo prieku rada – ģimeni, darbu, saticību un mīlestību. L.Vītola arī piebilst, ka ikdienas darbā ir jūtamas cilvēku ilgas pēc Latvijas, tāpēc būtu svarīgi radīt tādus dzīves apstākļus, lai viņi varētu atgriezties dzimtenē.

