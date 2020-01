Madlienas pagastā tiek veidots bērnu aktīvās atpūtas laukums

Lai arī ir ziemas vidus, laika apstākļi ir tādi, ka ir iespējams uzsākt Madlienas pagastā būvēt bērnu aktīvās atpūtas laukumu, kas atradīsies netālu no Madlienas vidusskolas un Latvijas pagastu ozolu birzs – īpašumā „Sises”.

2019. gada sākumā, atsaucoties uz Lielrīgas reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes un Publisko un privāto partnerību biedrības „Zied zeme” izsludināto projektu iesniegumu konkursu par ES finansējuma piesaistīšanu rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, nodibinājums „Ogres novada attīstības fonds „Odivi”” sagatavoja projekta iesniegumu un dokumentāciju, kā arī diskusijā pierādīja, ka Madlienas pagastā ir nepietiekamā skaitā bērniem domātu aktīvās atpūtas laukumu. Iegūstot publisko finansējumu EUR 8830,70 apmērā no Eiropas struktūrfondiem un līdzfinansējumu EUR 1496,75 apmērā no Ogres novada pašvaldības, šobrīd uzsākta bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Madlienas pagastā. Pateicība Madlienas pagasta pārvaldei par līdzdarbību smilšu seguma ieklāšanā, uz kura tiek izvietotas atbilstošas bērnu laukuma konstrukcijas, kas tiks papildināts ar soliņiem, informācijas stendu un atkritumu urnu. Bērnu aktīvās atpūtas laukums būs paredzēts bērniem no 3 līdz 10 gadu vecumam, ekspluatācijā drošs un vecumposmam atbilstošs. Iekārtas uzstāda SIA „Ksil Baltic”.

Šobrīd bērnu laukums ir veidošanas stadijā, iekārtas ir uzstādītas, bet jāsacietē to pamatnēm, un tad pēc pavisam neilga brīža to atklāsim publiskā pasākumā un sāksim to aktīvi lietot.

Nodibinājuma „Ogres novada attīstības fonds „Odivi”” valdes priekšsēdētājs Edgars Viņķis

