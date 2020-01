Ogres novada Tūrisma informācijas centrā aizvadīts dinamisks gads

Ogres novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Elīna Baltiņa, atskatoties uz aizvadīto gadu, atzīst, ka tas bijis dinamisks, aktīvs gads, kurā izdevies īstenot vairākus nozīmīgus projektus, attīstot tūrisma infrastruktūru novadā.

Sākoties jaunam gadam, parasti atskatāmies, kāds bijis aizvadītais 2019. gads?

2019. gads man bija ļoti dinamisks, saistīts ar dažādiem projektiem, jaunām inovācijām, vērstām uz tūrisma attīstību. TIC vadītājas amatā man pagājis gads un pieci mēneši. Prieks par paveikto darbu, jo redzu, ka ieceres izdodas īstenot. Ir projekti, kuru īstenošana prasa vairāk laika, nekā sākumā plānoju, bet tie projekti, kurus grūtāk īstenot, pēc tam sniedz lielāku gandarījumu.



Ko tad izdevās paveikt pagājušajā gadā?

Ļoti liels prieks, ka 2019. gada vasarā tika pabeigti darbi ēkā "Pie zelta liepas" Brīvības ielā 18 un tur atrodas Tūrisma informācijas centrs. Tur var saņemt tūrisma informāciju par Ogres novadu un apkārtējiem novadiem, pieejami dažādi bukleti, var iesniegt pieteikumus Ogres novadnieka kartei.



Kā, manuprāt, nozīmīgāko un apjomīgāko darbu, kas paveikts pagājušajā gadā, varu minēt Ogres novada audiogida sagatavošanu. Šo projektu īstenojām kopā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja speciālistiem. Latviešu valodā audiogida stāstus ierunāja aktieris Jēkabs Reinis. Interesentiem tas būs pieejams no 31.janvāra. Tas iepazīstinās ar 88 populāriem tūrisma objektiem pilsētā un Ogres novadā. Klausoties audiogidu, varēs uzzināt daudz interesantu un daudziem varbūt pat iepriekš nezināmu stāstu, piemēram, par to, kā laika gaitā mainījies Ogres pilsētas skvērs, kādas izklaides bija pieejamas atpūtniekiem Ogres upes krastos kūrorta laikos, kā aizritējuši pirmie Rūdolfa Blaumaņa skolas gadi un daudzus citus.

Audiogidu varēs izmantot ceļotāji, esot konkrētā objektā, vienkārši interesenti, arī skolēni un studenti, jo audiogidā ir ļoti plaša, vērtīga un pārbaudīta informācija. Lai sagatavotu stāstus, izmantojām jau pieejamos materiālus par populārākajiem apskates objektiem, faktus no Jura Urtāna sastādītās grāmatas "Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi", muzeja materiālus, devāmies uz novadpētniecības istabām pagastos, runājām ar zinātājiem pagastos. Man par šo paveikto apjomīgo darbu ir ļoti liels prieks, un jāatzīst, ka esam ieguldījuši lielas pūles, lai izveidotu kvalitatīvu audiogidu. Strādājot pie šī projekta, nostiprinājās pārliecība, ka mūsu novada pagasti ir ļoti bagāti ar lieliskām personībām, dažādiem aizraujošiem stāstiem, ar brīnišķīgām apskates vietām!



Gandrīz gads bija nepieciešams, lai izdotos īstenot vienu no mūsu mārketinga pasākumiem - Ogres novada tūrisma reklāmas monitoru izvietošanu degvielas uzpildes stacijā (DUS) "Circle K" Tīnūžos un Ogrē. Vissarežģītākais bija šo projektu saskaņot ar iesaistītajām pusēm. Ideja par monitoriem DUS radās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim, viņš arī iesaistījās saskaņošanas procesā. Man šī ideja ļoti patika, prieks, ka arī šo ir izdevies īstenot. Katrā DUS ir viens ekrāns, kurā visu diennakti skatāmi Ogres novada tūrisma videoklipi.



Paralēli norisinājās darbs pie jaunu videoklipu sagatavošanas. Pagājušajā gadā tapa četri jauni, katram gadalaikam atbilstoši videoklipi. Līdz šim esam parādījuši vasaras un ziemas, šogad vēl redzēsim pavasara un rudens videoklipus. Tika izveidoti arī divi videoklipi par Brīvības ielas gājēju posmu. Esmu ļoti pateicīga atsaucīgajai uzņēmējai Ivetai Zāģerei, kura aicināja TIC iesaistīties videoklipu radīšanā. Visus jaunos videoklipus var redzēt mūsu Youtube kanālā Visitogre.



Prieks arī par informatīvā stenda uzstādīšanu skvērā. To atklājām augustā pilsētas svētkos. Tagad cilvēkiem ir pieejama tūrisma informācija arī tajā laikā, kad TIC nestrādā. Visa pieejamā informācija, kas ir šajā stendā, ir pieejama arī mūsu mājas lapā www.visitogre.lv. Cik esmu novērojusi, cilvēki šo stendu labprāt izmanto. Miera režīmā stendā redzama informācija par pasākumiem, apskatāmi videoklipi. Meklēšanas režīmā var atrast informāciju par apskates vietām, naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm un cita tūristiem nozīmīga informācija



Pagājušajā gadā organizējām arī pasākumus. Piemēram, "Līkā tilta regate", kuras laikā organizējām jaunā koncepta tirdziņu – tajā piedalījās uzņēmēji un piedāvāja dažādas radošās darbnīcas un citas aktivitātes regates apmeklētājiem. Manuprāt, atvērtas, atsaucīgas un uz sadarbību vērstas komunikācijas rezultātā ir izdevies panākt labu sadarbību ar Ogres novada uzņēmējiem. Un tūrisma jomā, kā zināms, nav nekas svarīgāks par atvērtu komunikāciju. Uzņēmēji arvien vairāk iesaistās mūsu organizētajos pasākumos, atbalsta tos, un esmu par to viņiem ļoti pateicīga.



Manuprāt, ļoti veiksmīgi arī izdevās īstenot sadarbību ar Vidzemes Augstskolu, par ko man liels prieks, jo es esmu šīs skolas absolvente. Sadarbības rezultātā maijā Ogres novada dabas parka "Ogres ieleja" teritorijā, Meņģeles pagastā, norisinājās integrētā apvidus prakse 24 Vidzemes Augstskolas Tūrisma studiju virziena studentiem. Tās noslēgumā studenti sniedza patiešām vērtīgas atziņas un ierosinājumus, viens no tiem – krastošanas maršruta izveidošana Sumuldas upē. Šī upīte ir sekla, akmeņaina, pa to var pārvietoties kājām, arī vieta ir ļoti skaista. Šogad plānojam šo maršrutu marķēt un popularizēt.



Paveikts patiešām daudz! Kādas ieceres šogad?

Galvenais šī gada uzdevums ir turpināt darbu pie audiogida izstrādes – īstenosim vairākas mārketinga aktivitātes, lai to popularizētu, kā arī rūpēsimies par to, lai pie objektiem atrastos informācijas zīmes, kas mudinātu izmantot jauno produktu. Pašlaik ir sagatavoti 88 brīnišķīgi stāsti, un šogad darbu plānojam turpināt pie jaunu stāstu radīšanas. Audiogidu latviešu valodā pirmo reizi prezentēsim starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "Balttour 2020", kas Ķīpsalā notiks no 31. janvāra līdz 2. februārim, bet lietotnē Ogres novadnieks, sadaļā "Tūrisms", tas bez maksas būs pieejams no 31. janvāra. Angļu valodā audiogids būs pieejams februāra beigās.



Kopumā vairāk pievērsīsimies Ogres novada reklamēšanai. Kā viena no lielākajām aktivitātēm būs jaunais tūrisma raidījums, kas pašlaik top sadarbībā ar TV24. Raidījumam būs 8 sērijas, kuras pie skatītājiem nonāks pavasarī.



Arī turpmāk daudz laika plānojam pievērst informācijas pieejamībai digitālajā vidē. Pašlaik norisinās darbi pie jauna mājaslapas www.visitogre.lv dizaina, kas interesentiem būs pieejama šī gada vasaras sezonas sākumā.



Kas jauns pagājušajā gadā novadā noticis saistībā ar tūrisma infrastruktūru, jaunu tūrisma objektu atvēršanu novadā?

Ja runājam par uzņēmējiem, Ogres pilsētā tika atvērta divas jaunas kafejnīcas – "Ostreet" Brīvības ielā 22 un "Pie Zelta Liepas" Brīvības ielā 18. Jāatzīst, ka man ir patiešām liels prieks par sociālā uzņēmuma ideju, kas īstenota decembrī atvērtajā kafejnīcā "Pie zelta liepas". Pēdējā laikā aizvien biežāk sabiedrībā tiek runāts par to, ka ir jārada vide, kurā integrēt visus sabiedrības locekļus, arī tos, kuri varbūt atšķiras no pārējiem, ir ar īpašām vajadzībām. Man sāp sirds, ka cilvēki sūdzas, ka šajā kafejnīcā viņi netiek apkalpoti tik ātri, kā citur, kādreiz gadās kāds misēklis, tajā brīdī aizmirstot par to, ka šī ir citādāka kafejnīca, šis ir sociālais uzņēmums, kurā strādājošie varbūt var vairāk satraukties, kaut ko piemirst, būt lēnāki, bet ļoti cenšas un ir sirsnīgi. Es ļoti ceru, ka šī attieksme ar laiku mainīsies.



Pagājušā gada otrajā pusē "Nesēdi mājās" Ogres Zilajos kalnos ieviesa lielisku piedāvājumu – elektronisko velosipēdu nomu, savukārt Ogres autoostas telpās Brīvības ielā 12a tika atvērts Latvijā ražoto preču, arī suvenīru veikals "Made in Latvia". Tika atjaunota arī Ogres novada Kultūras centra Lielā zāle, kā rezultātā centra apmeklētāji un viesi pasākumus var baudīt jaunā kvalitātē. Piedaloties projektā "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā", pašvaldība uzsāka bijušās sanatorijas "Ogre" ēkas Gaismas prospektā 2/6 sakārtošanu, tajā tiek atjaunoti arī unikālie gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumi. Pie Ogres evaņģēliski luteriskās baznīcas pašvaldība uzstādīja jaunu vides objektu – Ogres logo, pie kura pilsētas viesi un iedzīvotāji labprāt fotografējas.



Prieks par Krapes pagastu, kas veidojas kā ļoti jauks tūrisma galamērķis, kur interesanti var pavadīt visu dienu. Pavisam jauns objekts Krapē ir vīna darītava "Lauskis", kas apmeklētājiem durvis vēra pagājušā gada beigās. Krapē var apmeklēt Krapes ūdensdzirnavas – liet sveces, nobaudīt dabīgos sīrupus, apskatīt teritoriju, tad doties uz Skaņu māju un daudz jauna uzzināt par vecajiem mūzikas instrumentiem, visbeidzot braucienu noslēdzot vīna darītavā. Lieliski!

Savukārt Lauberē pie bibliotēkas tika atklāts Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis – brīnišķīga vieta, kur satikties, atpūsties, lasīt literatūru, bērniem spēlēt spēles. Ogresgalā tika labiekārtota vecā hipodroma teritorija, piemērojot to ūdens tūrisma vajadzībām. Ogresgalā tika atjaunota arī piemiņas zīme – ceļa rādītājs tautasdziesmu teicējiem, ko 1993. gadā bija atklājis dzejnieks Imants Ziedonis. Jaunu, gaišu veidolu ieguva Ķeipenes komunikācijas centrs – bijusī dzelzceļa stacija, kurā atrodas kino režisoram S.Eizenšteinam veltīta ekspozīcija, bet pašā gada sākumā Ogres Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta pastāvīgā ekspozīcija "Pietura Ogre", kas sniedz saistošu un saturiski bagātīgu vēstījumu par Ogres pilsētas kultūrvēsturisko attīstību un ko es ikvienam noteikti ieteiktu apskatīt!



Jau otro gadu pēc kārtas gada nogalē lielākais tūristu "magnēts" bija skaistie Ziemassvētku rotājumi un brīnišķīgā svētku noskaņa Brīvības ielā. Rotājumi piesaistīja ceļotāju uzmanību, esam saņēmuši daudz komplimentus par skaisto pilsētas rotu.



Noteikti jau ir apkopoti statistikas dati par iecienītākajiem apskates objektiem novadā, kuri tie ir?

Jāatzīst, ka šajā ziņā daudz nekas nav mainījies, arvien topa augšgalā ir Ogres Zilie kalni, Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Špakovska parks un "Milžu taka". Ja runājam par personu skaitu, kas ir apkalpoti TIC, tad tas pieaug – 2017. gadā – 2328, 2018. gadā – 3689, 2019. gadā – 2973. Krasais pieaugums 2018. gadā saistīts ar pieprasījumu iesniegšanu Ogres novadnieka kartei, bet, neskatoties uz to, TIC apmeklētāju skaits pieaug. Pamatā TIC apmeklētāju – tūristu vidū ir Ogres novada iedzīvotāji, arī viņu ārzemju viesi, kuri atbraukuši ciemos pie radiniekiem, pieaug rīdzinieku skaits, netrūkst arī ceļotāji no ārzemēm.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/45843