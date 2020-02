Projekta partneri prezentē kopīgo maršrutu- 100 km Daugavas ceļā

Šogad starptautiskā tūrisma izstādē gadatirgū BALTTOUR 2020 projekta partneri- Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Kokneses novada un Ogres novada pašvaldības prezentēja projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” kopīgi izstrādātu tūrisma maršrutu -100 km Daugavas ceļā.

Maršruts ietver visus trīs projektā sakārtot plānotos objektus- Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, un tajos izveidotos 7 tūrisma pakalpojumus.

Informācijai

Jēkabpils pilsētas, Ogres un Kokneses novadu pašvaldības piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanā. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu - Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”. 2018. gada 6. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā šī projekta pieteikuma iesniedzējs parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par minētā projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 30 mēneši: no 2018. gada 6. aprīļa līdz 2020. gada 30. septembrim.

Projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ir viens no kopumā 10 valstī kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējumam. Projekts tiek īstenots Kultūras ministrijas pārziņā esošā ERAF līdzfinansētā 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4 198 599,66 EUR, no tām 1 392 352,96 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Informāciju sagatavoja Inese Vītola, projekta vadītāja

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46004