Vēlas sakārtot sporta infrastruktūru Suntažu un Meņģeles pagastā

Ogres novada pašvaldība plāno piedalīties biedrības "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme""organizētajā projektu konkursā ar diviem projektu pieteikumiem - "Basketbola laukuma atjaunošana Suntažos" un "Meņģeles sporta laukuma skrejceļa atjaunošana".

Jautājums par dalību projektu konkursā tika izskatīts 13. februārī Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē, jo nepieciešams domes lēmums par piedalīšanos projektu konkursā un projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēra piešķiršanu.

Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas Telpiskais plānotājs - galvenais speciālists lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēnijs Duboks informēja, ka pašvaldība plāno piedalīties biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 rīcības Nr. 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros organizētajā projektu iesniegumu konkursā ar diviem projektu pieteikumiem.

Viens no plānotajiem projektiem ir Suntažu vidusskolas basketbola laukumu atjaunošana strītbola vajadzībām, tādējādi veicinot Suntažu vidusskolas audzēkņu un Suntažu iedzīvotāju sportiskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu, kā arī īstenojot Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam ilgtermiņa prioritātes “Veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība” sasniegšanu.

Projekta plānotā summa ir 25 294,35 EUR, no kuriem attiecināmo izmaksu summa ir 10 000 EUR, no kura atbalsta apmērs ir 90% un pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 1000 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta neattiecināmo summa 15 294,35 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1000 EUR apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas tiks segts no pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Projekta apstiprināšanas gadījumā būs nepieciešams nodrošināt projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā no pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

J. Duboks informēja arī par pašvaldības plānoto dalību iepriekš minētajā projektu konkursā ar vēl vienu projekta pieteikumu - Meņģeles sporta laukuma skrejceļa atjaunošana. Projekta ideja paredz atjaunot Meņģeles sporta laukuma skrejceļu, tādējādi veicinot ikgadējo Meņģeles pagasta Sporta svētku, kuros piedalās dalībnieki no visas Latvijas, infrastruktūras kvalitāti un īstenojot Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam ilgtermiņa prioritātes “Veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība” sasniegšanu.

Plānotā projekta kopējo izmaksu summa ir 37 522,20 EUR, no kuras projekta attiecināmo izmaksu summa ir 10 000 EUR, tostarp projekta valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai apmērs ir 90% un pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas jeb 1 000 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta neattiecināmo izmaksu summa 27 522,20 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1 000 EUR apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas tiks segts no pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Arī šajā gadījumā Projekta apstiprināšanas gadījumā būs nepieciešams nodrošināt projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā no pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs aicināja deputātus atbalstīt sagatavotos lēmumprojektus, jo Ogres novadā ir daudz aktīvu iedzīvotāju, šo projektu īstenošana palīdzēs uzlabot sportiskām aktivitātēm atbilstoša infrastruktūru Suntažu un Meņģeles pagastā.

Sēdē deputāti nolēma virzīt šo jautājumu uz domes sēdi, kas notiks 20. februārī.

