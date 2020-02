Starptautiskajā kaķu izstādē "Ogres kauss 2020" dižojas arī austrumu kaķi no Jumpravas

Aizvadītajā sestdienā tirdzniecības centrā "Ogres Prestižs" norisinājās tradicionālā Latvijas Felinoloģiskās asociācijas "Felimurs" izstāde "Ogres kauss".

"Šoreiz ogrēniešus iepriecinām ar to, ka pirmo reizi Ogrē notiek starptautiskā izstāde - dalībnieki ir ne tikai no Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas," atklāj izstādes direktore Anita Štelfa. "Izstādei bija pieteikti 113 kaķi, bet ieradušies 105 visdažādāko kaķu grupu un šķirņu kaķi. Izstādē var apskatīt Holandes holdus, Britu īsspalvainos un garspalvainos, Menas jenotveidīgos, Kuriļu bobteilus – garspalvainos un īsspalvainos, Norvēģijas meža kaķus, Regdolus, Abesīnijas, Burmas, Krievu zilos, Donas un Kanādas sfinksus un citus. Viena no retāk sastopamajām šķirnēm ir Seišelu kaķi, kas arī pārstāvēti šajā izstādē."

Seišelu šķirnes kaķi uz izstādi bija atvedusi jumpraviete Kristīne Līdaka. Kā atklāja audzētāja, viņai mājās ir divi šīs šķirnes kaķi, bet uz izstādi atvesta Jete un viņas atvase – siāmiete Alma. Nezinātājam, protams, rodas jautājums, kā Seišelu šķirnes kaķenei var piedzimt Siāmas šķirnes kaķēni.

"Tas tiešām ir ļoti sarežģīti – vieniem un tiem pašiem vecākiem vai piedzimt orientālie, siāmieši un seišeli, jo kaķi atšķiras tikai ar krāsojumu un acu krāsu. Tāpēc seišelu mammai un seišelu tētim ir piedzimis siāmiešu bērniņš," skaidro Kristīne. "Ja siāmietim ir balts purniņš, tad viņš pieskaitāms seišelu šķirnei un tiek izdalīts atsevišķi. Viņi visi ir austrumu kaķi. Tāpēc tā ir austrumu kaķu grupa. Viņi var tikt pāroti savā starpā, un var piedzimt dažādas šķirnes vienā metienā."

Pavisam Kristīnes mājās mīt četri kaķi. Divi Seišelu šķirnes kaķi – Jete un Žanis, kurš pagājušajā gadā tika atzīts par labāko junioru kategorijā. Viņiem ir divas meitas – siāmiete Alma un Orientālās šķirnes kaķene Morla.

Kristīne atklāj, ka viņai ļoti patīk suņi, bet Vižlas un Veimāras šķirnes sunītēm iestājies cienījams vecums, uz izstādēm tās vairs netiek vestas, un tā pirms vairāk nekā diviem gadiem mājās ienākuši kaķi.

"Gribējās ko jautrāku, un paņēmu kaķus, lai atkal varētu piedalīties izstādēs. Šie kaķi ir ļoti komunikabli, vērsti uz cilvēku un viņiem ir suņiem līdzīgs raksturs. Tāpēc man viņi pie suņiem ļoti labi piestāv. Šie kaķi ir ļoti sabiedriski. Ar Jeti esam bijuši uz bērnu pasākumiem, viņai patīk komunicēt un darboties ar cilvēkiem. Tā ir šķirnes īpatnība," par saviem lolojumiem stāsta Kristīne.

Izstādē visas dienas garumā norisinājās kaķu ringi un šovi, kā arī tika noteikti labākie kaķi.

