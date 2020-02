AS “Sadales tīkls” aicina elektrolīniju tuvumā ievērot elektrodrošības pasākumus

Klienti par elektroapgādes traucējumiem tiek informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību un informācija par reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem ir redzama mājas lapā sadalestikls.lv esošajā Digitālajā kartē.

AS “Sadales tīkls” aicina elektrolīniju tuvumā ievērot elektrodrošības pasākumus un par bīstamām situācijām informēt, zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.

Gadījumos, ja tiks traucēta elektroapgāde, iedzīvotāji par reģistrēto elektrotīkla bojājumu un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku tiks informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību, tādējādi klientam pašam vairs nav jāsazinās ar AS “Sadales tīkls”, bet, ja informācija nav saņemta, klienti aicināti informēt AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Lai pilnvērtīgi izmantotu šo operatīvo bezmaksas apziņošanas pakalpojumu, AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu doties uz uzņēmuma klientu portālu e-st.lv un reģistrēt vai atjaunot savu kontaktinformāciju. Tas aizņems vien pāris minūšu laika, bet ļaus ikvienam būt vienmēr informētam par visu aktuālo mājokļa vai uzņēmuma elektrotīklā.

Vienlaikus AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus netuvoties gaisvadu elektrolīnijām, ja tajās ir iekrituši koki vai ieķērušieskoku zari, vai uz zemes nokritis pārtrūcisgaisvadu elektrolīniju vads, jo tuvošanās notikuma vietai var apdraudēt cilvēka dzīvību.Redzot šādu bīstamu situāciju, nekavējoties jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot - 112!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46128