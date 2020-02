LIAA izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu15 biznesa inkubatoros

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2020. gada pavasarauzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai.

No 2020. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībaiinkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā – Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubatorā Rīgā. Atbalsta programmām aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Tāpat biznesa ideju autori varēs pievienoties 6 mēnešu pirmsinkubācijas programmai kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Pirmsinkubācija ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmai biznesa inkubatoros Bauskā, Kuldīgā, Daugavpilī, Madonā, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Rēzeknē, Ogrē, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubatorā notiks no 1. marta līdz 20. martam. Liepājas biznesa inkubators un Siguldas biznesa inkubators pieteikumus pirmsinkubācijai pieņems no 1. aprīļa līdz 15. aprīlim.

Pieteikumus pirmsinkubācijai un inkubācijai varēs iesniegt klātienē kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas termiņa laika zīmogs – līdz plkst. 23:59).

Februārī un martāLIAA biznesa inkubatori visā Latvijā rīko Info dienas, kurās stāsta par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas kārtību inkubatorā. Informācija par visiem biznesa inkubatoru pasākumiem pieejama: http://www.liaa.gov.lv/lv/pieteiksanas-pasakumiem.

LIAA Ogres biznesa inkubators informatīvos pasākumus rīko:

•25.februārī plkst. 16:00 LIAA Ogres biznesa inkubatorā, Ogrē, Brīvības ielā 32;

•9.martā no 10:00-16:00 CoLabora koprades telpā, Lielvārdē, Ausekļa ielā 1A;

•9.martā plkst. 17:00 LIAA Ogres biznesa inkubatorā, Ogrē, Brīvības ielā 32;

•10.martā plkst. 18:30 Sporta kompleksā 333, Sila Priedēs, Ropažu novadā.

LIAA aicina pievienoties lielākajai jauno uzņēmēju kopienai, kuru kopējais apgrozījums ir 70 miljoni eiro un kopējās piesaistītās ārējās investīcijas sasniedz 12 miljonus eiro. Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros ir 701 dalībnieks. No tiem 249ir biznesa ideju autori vai uzņēmumi, kuri pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas biznesa idejas dzīvotspēju, un 452uzņēmumi ir inkubācijas programmā. Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu sešu mēnešu garumā ir izgājis1141 biznesa ideju autors.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorusfinansē ERAF projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv

Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ

Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0

