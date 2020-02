Ģimenes atbalsta dienas centram septembrī būs jau 15 gadi

Ogres novada Sociāla dienesta struktūrvienība Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC) tika atklāts 2005.gada 21.septembrī, tā tapšanu finansiāli atbalstīja toreizējā Bērnu un ģimenes lietu ministrija. ĢADC mērķis ir organizēt sociālā riska ģimeņu bērnu un jauniešu brīvo laiku, kontekstā risinot ģimeņu sociālās problēmas, sniedzot sociālo un psiholoģisko palīdzību bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.

ĢADC apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Tas darbojas katru darba dienu no plkst. 11.00 līdz 18.00, arī skolēnu brīvlaikos, tikai jūlijā darbinieki dodas kolektīvā atvaļinājumā, līdz ar to centrs tad ir slēgts.



ĢADC ir vieta, kur bērni un jaunieši var iegūt pozitīvu dzīves skatījumu. Audzinātājas motivē mācībām un iesaista dažādās aktivitātēs, kas stimulē bērnos un jauniešos pozitīvas izmaiņas uzvedībā un mācībās, veido plašāku redzesloku dažādās dzīves sfērās, kas nākotnē varētu palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus.



ĢADC struktūra

ĢADC savu darbību uzsāka Meža prospektā 9, Ogrē. 2008. gada 8. decembrī tika atklāta ĢADC filiāle bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem Ogrē, Grīvas prospektā 4a, diemžēl sakarā ar telpu nomas līguma beigšanos 2017.gadā šī filiāle tika slēgta. Kopš 2019.gada augusta Ogres ĢADC darbojas plašās telpās Upes prospektā 16.



ĢADC ir arī divas filiāles Ogresgala pagastā – Ciemupē un Ogresgalā. Ciemupes Tautas namā filiāle tika atvērta 2009.gada 12.oktobrī, savukārt Ogresgalā – 2010.gada 30. aprīlī "Vārnu dzirnavās", vēlāk tā tika pārvietota uz Ogresgala Tautas namu, kur darbojas arī šobrīd.



Pilsētā ĢADC ikdienas darbu organizē un vada četri darbinieki – centra vadītāja ar sociālā darbinieka funkcijām Agnese Umule, divas audzinātājas – Skaidrīte Mačukāne un Skaidrīte Melngaile un sociālā aprūpētāja Evita Štauere. Ogresgalā aktīvi darbojas audzinātāja Dzintra Bormane un audzinātāja palīgs Irīna Ose, savukārt Ciemupē audzinātāja Aivita Nasedkina.



2019.gadā ĢADC apmeklējuši 673 bērni, tai skaitā 373 Ogrē, 231 Ogresgalā un 69 Ciemupē. 2018. gadā centru kopumā apmeklēja 686 bērni. ĢADC vadītāja Agnese Umule atzīst, ka apmeklējums ir liels: "Dienas centrus katru dienu apmeklē vairāk nekā 50 bērnu no dažādām vecuma grupām, pilsētā vidēji vienlaikus centrā darbojas 20 bērni. Jārēķinās ar to, ka ir liela mainība. Dienas centrā nav konkrēta dienas režīma – bērni var nākt un iet prom sev piemērotā laikā." Citādāka situācija ir Ogresgala filiālē, kur vienlaikus darbojas pat 40 bērni, taču viņu mainība nav tik liela, jo lielākoties tie ir bērni, kas mācās Ogresgala pamatskolā, bet dzīvo Ogrē, līdz ar to viņi dienas centrā pavada brīvo laiku, piemēram, gaidot autobusu. Tā kā Ciemupē nav bērnudārza un skolas, tur arī apmeklējums ir vismazākais.



ĢADC pieejamie pakalpojumi

Ogrē ĢADC ir atvēlētas vairākas telpas, kur bērni var spēlēt galda futbolu, novusu, biljardu un citas galda spēles, nodarboties ar rokdarbiem, lasīt grāmatas, zīmēt, līmēt un citādi radoši darboties, rotaļāties ar mantām, piedalīties ĢADC rīkotajos pasākumos, kā arī paši tos organizēt. ĢADC jau divpadsmito gadu ir izveidojusies laba sadarbība ar Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, kopā tiek rīkoti dažādi konkursi. Kopīgie pasākumi notiek ik mēnesi. Tāpat tiek pārrunāti drošības un veselības jautājumi, organizētas Džimbas nodarbības, rīkoti pārgājieni un citas aktivitātes. Arī Ogresgalā un Ciemupē bērniem tiek piedāvātas dažādas iespējas gan radoši darboties, gan piedalīties pasākumos un konkursos, kā arī pašiem tos rīkot, šīs filiāles sadarbojas ar Ogresgala un Ciemupes bibliotēku.



A.Umule atklāj, ka piedāvājums ir liels, vajag tikai gribēt darboties. "ĢADC bērni var ne tikai saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, bet arī izpildīt mājas darbus, paēst līdzpaņemto launagu. Tā kā uz ĢADC nāk bērni no dažādām sociālajām un vecuma grupām, viņi, savstarpēji komunicējot, tuvāk iepazīst cits citu, atrod draugus un līdzīgi domājošos. Bieži vien tieši šeit viņi paši uzņemas iniciatīvu, kļūst daudz atvērtāki."



ĢADC tiek organizēti arī pasākumi bērniem kopā ar vecākiem, piemēram, dažādu svētku svinēšana vai izglītojoši semināri, diemžēl atsaucība no vecāku puses nav liela. Bieži vien pieaugušie ir vai nu ļoti aizņemti, vai nav ieinteresēti darboties kopā ar savu bērnu. Taču šī tradīcija joprojām tiek turpināta, lai veicinātu bērnu un pieaugušo savstarpējo komunikāciju. "Tas ir Ģimenes atbalsta dienas centrs, kura mērķis ir ne tikai nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju saturīgi pavadīt laiku, bet arī stiprināt ģimeni," uzsver Ogres novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilona Reinholde.



Savukārt Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa atzīmē, ka šāda centra pieejamība ir liels resurss arī sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem, jo šeit var konstatēt, ja bērnam ir kādas problēmas ģimenē. Ir arī tādi bērni un jaunieši, kuriem ĢADC audzinātājas ir uzticības personas.



Ogres novada pagastos, izņemot Ogresgala pagastu, ĢADC pakalpojums nav pieejams. S. Ozoliņa uzskata, ka pagastos lietderīgi būtu izveidot sabiedrisko centru, kurā būtu pieejami pakalpojumi dažādām mērķgrupām – bērniem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti; kur kopā varētu darboties, socializēties, rīkot kopīgus pasākumus, tādējādi veicinot dažādu mērķgrupu sadarbību un integrēšanos. "Dažās Latvijas pašvaldībās šādi centri darbojas, taču šo pakalpojumu nodrošina nevalstiskais sektors. Ogres novadā ir vairākas biedrības, kas aktīvi darbojas un palīdz arī materiāli, sagādājot apģērbu, pārtiku, sadzīves priekšmetus un citas noderīgas un ikdienā vajadzīgas lietas, un Sociālajam dienestam ir izveidojusies laba sadarbība ar šīm biedrībām. Diemžēl Ogres novadā nav nevalstisko organizāciju, kas sniegtu sociālos pakalpojumus," norāda S. Ozoliņa



Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja, ĢADC vadītāja un darbinieki saka lielu paldies pašvaldībai par šo bērniem un ģimenēm sniegto iespēju saturīgi pavadīt no mācībām brīvo laiku, par vietu, kur bērni var justies labi un drošībā. "Mūs priecē, ka ĢADC pakalpojums ir pieejams jau tik ilgu laiku, turklāt tas ir bez maksas. Centrs pamazām attīstās, iet līdzi laikam, taču vissvarīgākais ir tas, ka bērni novērtē šo iespēju. Ir prieks, ka bijušie ĢADC klienti šobrīd uz centru ved savus bērnus," saka ĢADC darbinieki.



ĢADC tiek gaidīti visi bērni, kuriem pēc skolas ir brīvs laiks un ir vēlēšanās to interesanti pavadīt, iepazīties ar citiem bērniem un iegūt jaunus draugus. Arī vecākiem ir mierīgāks prāts, ja zina, kur atrodas viņu bērns. ĢADC apmeklējums un visas aktivitātes tajā ir bezmaksas!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46199