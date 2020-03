Ar dziesmām un rotaļām nosvinēta Masļeņica

Svētdien, 1. martā, Jaunogres vidusskolas sporta laukumā ar dziesmām, rotaļām, salmu lelles sadedzināšanu un pankūku ēšanu nosvinēta pareizticīgo svinamā diena – Masļeņica.

Šos svētkus pēc Ogres novada pašvaldības domes deputāta Jura Laizāna iniciatīvas Ogrē atzīmē jau piekto reizi. J. Laizāns atzīmē, kas tas ir skaists un gaišs pasākums, kad visi kopā pavadām ziemu un sagaidām pavasara sauli, lai tā sildītu mūs pašus un mūsu sirdis.

Šogad kopā ar ogrēniešiem pavadīja ziemu un sagaidīja pavasari Jēkabpils krievu biedrības “Rodņik” radošie kolektīvi, Jaunogres vidusskolas folkloras ansamblis “Ivolga”. Klātesošie varēja piedalīties rotaļās, garšot pankūkas ar karstu tēju, vērot salmu lelles dedzināšanu, kas simbolizē ziemas aiziešanu un pavasara atnākšanu.

Masļeņica ir slāvu tautības svētki, kuru galvenais simbols ir pankūkas, jo apaļa pankūka simbolizē sauli, kas spīd arvien spožāk, padarot dienas siltākas, gaišākas un garākas. Masļeņicas laikā ir jāizklaidējas, jāiet ciemos vai jāsagaida ciemiņi pašiem. Ir jāizmanto pēdējās ziemas dienas un, ja vien ir sniegs, ragaviņās vai kādā citā ierīcē jālaižas no kalniņa, jāiet rotaļās, jādzied tautas dziesmas un jādzen joki un jāpiedalās citās jautrās izdarībās. Masļeņicā ir tradīcija dedzināt salmu lelli, kas simbolizē ziemu, Masļeņica aiziet un ar to kopā arī ziema, un tās vietā ienāk pavasaris. Ar salmu lelli cilvēki atvadāmās no visa liekā un nevajadzīgā.

