Šogad plānotie infrastruktūras sakārtošanas darbi Ogres novadā

Katru gadu Ogres novada pašvaldības budžetā tiek plānoti līdzekļi infrastruktūras sakārtošanai pilsētā un novadā. Darbi notiek plānveidīgi – arī šogad tiks ierīkotas jaunas gājēju ietves, vairākām ietvēm un ielām atjaunots segums, sakārtots ielu apgaismojums.

Viena no pašvaldības prioritātēm ir gājēju un velobraucēju drošība, tāpēc 2020.gadā trotuāru, stāvlaukumu un veloceliņu rekonstrukcijai un remontdarbiem budžetā ieplānoti vairāk nekā 600 000 eiro.

Ogres pilsētā šogad paredzēts veikt ietves remontdarbus Strēlnieku prospektā, stāvlaukuma seguma atjaunošanu Brīvības ielā 50 (pie Ogres Mūzika skolas) un Preses ielā, kā arī brauktuves asfaltēšanu Miera ielā (no Ogres rajona slimnīcas līdz Turkalnes ielai). Tāpat kā iepriekšējos gadus tiks veikta vairāku posmu gājēju ceļu seguma maiņa dzīvojamo masīvu iekškvartālos - no veikala "Latvijas Balzāms" (Meža pr. 5A) līdz Mālkalnes prospektam 24, no Mālkalnes prospekta līdz Jaunogres vidusskolai, Mālkalnes prospekta 29/35 iekškvartālā, starp Mālkalnes prospektu 9 un bērnudārzu "Dzīpariņš" un citur. Savukārt Ogresgalā tiks atjaunots gājēju ietves segums Bumbieru ielā no bērnudārza "Ābelīte" līdz Bumbieru ielai 9.

Lai izveidotu vienotu un sakārtotu pastaigu maršrutu gar Ogres upi, šogad paredzēts ierīkot gājēju ceļu posmā no Krasta ielas promenādes līdz Brīvības ielai 60 (šajā posmā ir uzsākti zemes darbi) un veikt Ogres upes dambja asfaltēšanu posmā no Krasta ielas līdz Suntažu ielai. Tāpat paredzēta elektropieslēguma izveidošana Krasta ielā, kā arī iekārtā (gājēju) tilta pār Ogres upi teritorijā starp J.Čakstes prospektu un Ogres ielu būvniecība. Jāatzīmē, ka šī tilta izbūve ir viena no šī gada prioritātēm, februārī tika izsludināts iepirkums par tilta būvniecību.

Sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” plānots atjaunot ietvi no dzelzceļa stacijas "Pārogre" līdz Pārogres gatvei. Pagājušogad tika veikti šī 263 m garā posma projektēšanas darbi, bet šogad to paredzēts nobruģēt ar betona bruģakmens segumu, ierīkot apgaismojumu, kā arī atjaunot apkārt esošo zaļo zonu.

Jāatzīmē, ka viena no galvenajām šī gada prioritātēm ir Skolas ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas līdz Pirts ielai) un stāvlaukumu (pretim lielveikalam "Maxima" un Ogres tirgum) pārbūve, plānots sakārtot arī kāpnes, kas pieguļ Ogres dzelzceļa stacijai, uzlabot ielu apgaismojumu, ierīkot elektromobiļu uzlādes staciju.

Pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi arī ceļa malu zāles pļaušanai, Ogres kapsētas "Smiltāju kapi" teritorijas stāvlaukuma un pievedceļa uzturēšanai, grants seguma atjaunošanai un remontam Ogres pilsētā un Ogresgalā, ielu un ceļu atputekļošanas darbiem Ogrē un Ogresgalā, kā arī līdzfinansējums apzaļumošanas darbiem Grīvas prospekta 27 teritorijā.

Ielu un ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde

Ogres novada pašvaldībā ietvju un ceļu atjaunošanas darbi notiek plānveidīgi, tāpēc arī šogad tiks veikta vairāku ielu pārbūves būvprojekta izstrāde, bet izbūves darbi notiks nākamgad.

Šogad tiks veikta gājēju ceļa projektēšana Priežu ielā, Jaunogres prospektā (no Raiņa prospekta līdz Baldones ielai) un Akmeņu ielā (posmā no Vidzemes ielas līdz Daugavpils ielai). Atbilstoši izstrādātajām Rūpnieku un Loka ielu rajona ielu attīstības plānam 2020. gadā tiks veikta Poruka, Egļu, Kadiķu ielas būvprojekta izstrāde, kā arī uzsākta Birzgales ielas pārbūve.

Projektēšanas un izbūves darbus plānots veikt gājēju ceļam Kranciema ielā (no Zaķu ielas līdz Mednieku ielai), kā arī tiks izstrādāts projekts un ar luksoforu palīdzību nodrošināta satiksmes regulēšana Zilokalnu un Vidus prospekta krustojumā, lai iedzīvotāji droši varētu nokļūt aktīvās atpūtas un rotaļu laukumā Vidus prospektā 25. Savukārt Ogresgala pagastā paredzēta stāvlaukuma pie Tautas nama pārbūve, kā arī brauktuves remonts Steigu ielā.

2020. gadā plānots pabeigt Parka ielas (posmā no Ceriņu ielas līdz Tīnūžu ielai) pārbūves būvprojekta izstrādi. Parka ielā tiks mainīta satiksmes organizācija bērnudārza "Strautiņš" rajonā, uzlabojot satiksmes drošību, nomainīts brauktuves segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš, nomainīts ielu apgaismojums, izbūvēta slēgta tipa lietus ūdens kanalizācija. Tāpat šogad plānots pabeigt gājēju un veloceliņa Ogre – Ogresgals projektēšanu.

Ielu apgaismojuma atjaunošana

Šogad Ogres novadā tiek īstenots projekts “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā”, kura ietvaros tiek veikta esošo ielu gaismekļu demontāža (920 gab.), jauno viedo pilsētvides tehnoloģiju iegāde un piegāde (LED ielu gaismekļi ar gaismas spēju no 37 W līdz 137 W), 9 kontrolieru sadalē un kontroliera katrā gaismeklī uzstādīšana, no kuriem 460 ir ar kustību sensoru, 2 video detektoru un 2 sakaru iekārtu uzstādīšana, kas nosaka ielu servisa līmeni (automobiļu plūsmas intensitāti).

Jaunu apgaismojuma balstu un gaismekļu montāžas darbi tiks turpināti "Lašupēs" un Pārogres rajona ielās, kur AS "Sadales tīkls" veic elektrības balstu demontāžu, elektrības kabeļus ieguldot zemē, tādejādi nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu un AS "Sadales tīkls" prasību ievērošanu pēc kabeļu līniju izbūves.

Plānotie darbi novada pagastos

Dažādi infrastruktūras sakārtošanas darbi paredzēti arī novada pagastos.

Šogad tiks turpināta vairāku Lauku atbalsta dienesta projektu īstenošana - "Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana", Suntažu tirgus laukuma izveide, kā arī "Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā" II kārta, kura ietvaros tiek pārbūvēti grants ceļu posmi Ogresgala (V967 posmā Kauliņi-Pīlādži) un Suntažu pagastā (Suntažu pagasta autoceļa A1 posmi, t.sk. cietais segums Suntažos). Ķeipenes pagastā paredzēta Melderu ielas asfaltēšana, Mazozolu pagastā - gājēju tilta pār Līčupi atjaunošana, Madlienas pagastā - ielu apgaismojuma kapitālais remonts un zemes ceļu atjaunošana, Suntažu pagastā - bruģa seguma maiņa pie Kultūras nama, kā arī pabeigta trošu tilta starp Mazozoliem un Meņģeli izbūve.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46249