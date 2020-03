Uzraudzības padome izskata jautājumus par Zilo kalnu apsaimniekošanu

Šodien, 10. martā, Ogres novada pašvaldībā notika Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra” (turpmāk aģentūra) Uzraudzības padomes sēde, kurā tika izskatītas 2019. gadā īstenotās, kā arī šogad paredzētās aktivitātes.

Aģentūras vadītāja Ieva Kraukle informēja, ka regulāri tiek veikti teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas darbi, tai skaitā zāles pļaušana, krūmu izzāģēšana, soliņu, informācijas stendu uzstādīšana, atjaunošana un citi. Tā kā dabas parkā ir liels apmeklētāju skaits, īpaša uzmanība tiek pievērsta biotopu saglabāšanai - regulāri tiek novākti nogāzušies koki, atbrīvojot pastaigu takas, lai apmeklētāji varētu pa tām brīvi pārvietoties. Samazinājies reģistrēto pārkāpumu skaits, kas saistīti ar neatļautu transportlīdzekļu iebraukšanu dabas teritorijā, kā arī uzlabojusies situācija attiecībā uz apmeklētāju pastaigām ar suņiem - arvien vairāk tie tiek vesti pavadā un saimnieki savāc suņa atstātos ekskrementus. 2019. gadā ir izbūvēta tualete Zilo kalnu sākumā Ogrē, Kores takas sākumā, kā arī uzsākta projektēšana tualetes izbūvei Ikšķiles pusē slēpošanas trases sākumā. Izstrādāta jauna mājaslapa, kas ir apmeklētājiem ērtāk lietojama.

Liela interese no iedzīvotājiem ir par koku izzāģēšanu dabas parka Ogres pusē pie satiksmes rotācijas apļa. Aģentūras vadītāja norāda, ka koku zāģēšana tiek izvērtēta piesaistot fitopatalogu un saskaņota ar Ogres novada vides speciālistu. Pagaidām tiek izzāģēti sausie koki, kuros bija ieperinājušies mizgrauži. Tiek izstrādāts plāns koku atjaunošanai, ņemot vērā esošos augšanas apstākļus, lai iestādītie koki labi augtu.

Šī gada galvenie darba uzdevumi ir uzsāktā elektrokabeļa un transformatora ierīkošana līdz Aktīvās atpūtas laukumam pie Dubkalnu ūdenskrātuves, apgaismojuma izbūve Ikšķiles daļā no P10 ceļa līdz trases sākumam un no apgaismojuma apļa Ikšķilē līdz apgaismojumam Starta laukumā, tualetes izbūve Ikšķiles pusē slēpošanas trases sākumā. Tualeti plānots izbūvēt arī pie bērnu aktīvās atpūtas laukuma Ogrē, tāpēc tiek pieprasīti tehniskie noteikumi, taču, lai saņemtu Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes noteikumus, ir nepieciešams vides eksperta atzinums par tualetes ierīkošanas ietekmi uz apkārtējo biotopu.

I. Kraukle informēja, ka šogad Zilo kalnu sākumā pie Ogres pilskalna jeb skatu kalnu (tautā saukts otrais kalns), kas ziemā ir iecienīta vieta šļūkšanai ar ragaviņām, plānots nomainīt metāla žogu pret koka nožogojumu kā pārējā dabas parka teritorijā, kā arī ziemā aprīkot to ar porolona plāksnēm drošībai. Tāpat tiks noslēgts līgums par informatīva raidījuma par Ogres novadu un dabas parku pārraidīšanu AS “TVLatvija”, tādejādi popularizējot dabas un vēsturiskās vērtības. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti, kura ietvaros studenti izstrādās savu teritorijas turpmākās attīstības vīziju.

Sēdes ietvaros tika izskatīts jautājums par 12 artēziskajiem urbumiem dabas parka teritorijā, kas netiek izmantoti, nav tamponēti un var būt potenciāli bīstami, līdz ar to aģentūras uzdevums uzrunāt īpašniekus, lai vienotos par videi saudzīgu to turpmāko apsaimniekošanu.

Būtisks jautājums ir ceļa uzturēšana no autoceļa P5 virzienā uz Dubkalnu ūdenskrātuvi. I. Kraukle informēja, ka aģentūra ir noslēgusi līgumu par tā greiderēšanu un attīrīšanu no sniega, taču nepieciešami būtiski papildu līdzekļi tā atputekļošanas nodrošināšanai. Uzraudzības padome nolēma, ka, tā kā pa ceļu intensīvi pārvietojas automašīnas, gan to izmanto gājēji un velobraucēji, tiks izskatītas iespējas, kā, sadarbojoties ar pašvaldību ceļu uzturētājiem, ceļa atputekļošanas darbus tomēr varētu nodrošināt.

