Attālinātās mācības pēc skolēnu brīvlaika ir optimālākais veids vīrusa izplatības ierobežošanai

Sekojot globālajām tendencēm un citu valstu rīcībai koronavīrusa Covid-19 izplatīšanās ierobežošanā, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā jau konstatēti divi gadījumi, kad vecāki rīkojušies bezatbildīgi, sūtot bērnus uz skolu pēc riska zonu apmeklēšanas, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina noteikt divu nedēļu attālināto mācību procesu pēc skolēnu brīvlaika.

IZM uzskata, ka ierobežot vīrusa izplatību, pārceļot skolēnu brīvlaiku, nav risinājums, jo daudziem vecākiem šajā laikā jau ir paņemts atvaļinājums, tādēļ optimālāk būtu divas nedēļas pēc gaidāmā brīvlaika mācības nodrošināt attālināti.

No 16. marta līdz 20. martam pavasara brīvlaikā dosies 1. līdz 11. klašu skolēni, bet no 23. līdz 27. martam – 12. klašu skolēni. Tas nozīmē, ka mācības attālināti notiks no 23.marta līdz 6.aprīlim.

IZM jau iepriekš aicinājusi izglītības sistēmas darbiniekus un vecākus rīkoties atbildīgi un neceļot uz vīrusa skartajām teritorijām, nevēloties riskēt ar bērnu un viņu ģimenes locekļu veselību.

IZM apzinās izaicinājumus, kas saistīti ar attālināto mācību nodrošināšanu visiem skolas vecuma bērniem Latvijā. Pēc sarunām ar pašvaldībām ir skaidrs, ka tehnoloģijas ir pieejamas skolām, taču nav apzināta katra bērna individuālā situācija, it īpaši pieeja internetam un viedierīcēm. Šo risku izvērtējums tiks turpināts, apzinot visus izglītojamos, tostarp meklējot risinājumus kopā ar sociālajiem partneriem. IZM lūgs visas skolas sniegt informāciju par bērnu iespējamiem saziņas veidiem. Ja gadījumā attālinātās mācības nebūs iespējams īstenot kā plānots, ministrija apsvērs iespēju pagarināt brīvlaiku.

Piektdien, 2020.gada 13.martā, Latvijas Pašvaldību savienībā no plkst.13.00 līdz 15.00 notiks videokonference, kurā aicināti piedalīties skolu direktori un pašvaldību pārstāvji, lai pārrunātu labākos risinājumus šajā situācijā.

Jau iepriekš ministrija informēja, ka ir apzinājusi konkrētus risinājumus izglītības procesa nodrošināšanai krīzes situācijās visās izglītības pakāpēs. Sadarbībā ar E-klase.lv, Uzdevumi.lv, Mykoob.lv un soma.lv veidotājiem tiek pārrunātas iespējas nepieciešamības gadījumā Latvijas skolās nodrošināt attālinātu mācību procesu līdz 4 nedēļām.

Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46352