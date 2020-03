Sūtījumus pasta nodaļās no 16.marta uzglabās bez maksas un ilgāk – 60 dienu

Samazinot klientu plūsmu pasta nodaļās, no 2020.gada 16.marta līdz 60 dienām līdzšinējo 30 dienu vietā tiek pagarināts sūtījumu uzglabāšanas laiks pasta nodaļās. Turklāt uzglabāšana 60 dienu periodā būs bezmaksas pakalpojums. Tādējādi klientiem nav jāuztraucas par sūtījuma ātrāku saņemšanu, lai tas netiktu nosūtīts atpakaļ izsūtītājam, un nav nekavējoties jādodas uz pasta nodaļu tos izņemt.

Ņemot vērā drošības apsvērumus un starptautisko pasažieru pārvadājumu atcelšanu, kas būtiski ietekmē pārrobežu pasta sūtījumu plūsmu, Latvijas Pasts lems par turpmāku optimālu pasta nodaļu darbu un sūtījumu piegādes nodrošināšanu.

No pirmdienas, 16.marta, stājas spēkā jauna kārtība sūtījumu uzglabāšanai pasta nodaļās – līdzšinējo 30 dienu vietā sūtījumi tiks uzglabāti 60 dienu, un šo pakalpojumu klienti varēs saņemt bez maksas. Līdz šim par sūtījumu uzglabāšanu pasta nodaļās ilgāk par 10 dienām no klientiem tika iekasēta pakalpojuma maksa. Līdz ar jauno kārtību klientiem nav steidzami jāapmeklē pasta nodaļa sūtījuma saņemšanai, jo 60 dienu periodā tie netiks nosūtīti atpakaļ izsūtītājam un bez maksas glabāsies nodaļā. Latvijas Pasts aicina klientus izmantot šo iespēju un neapmeklēt pasta nodaļas, ja sūtījumos nav steidzamu dokumentu vai akūti nepieciešamu preču, tādējādi palīdzot samazināt apmeklētāju plūsmu nodaļās.

Vienlaikus Latvijas Pasts vērtēs pasta nodaļu darbības un sūtījumu piegādes turpmāku optimālu nodrošināšanu, ņemot vērā ārkārtas situāciju un faktu, ka ir atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi: tā kā lielākā daļa starptautisko pasta sūtījumu gan uz, gan no Latvijas tiek transportēti ar pasažieru lidmašīnām, šo sūtījumu plūsma tiks būtiski ietekmēta. Tiklīdz tiks pieņemti konkrēti lēmumi, Latvijas Pasts par tiem nekavējoties sniegs publisku informāciju.

Lai gan Slimību profilakses un kontroles centrs,atsaucoties uz Pasaules veselības organizāciju, jau janvārī informēja Latvijas Pastu, ka nav pierādījumu koronavīrusaCovid-19 izplatībai saistībā ar pasta sūtījumiem un nekādi drošības ierobežojumi tiem nav noteikti, Latvijas Pasts papildu drošības nolūkos visus ienākošos starptautiskos sūtījumus pirms apstrādes un tālākas nosūtīšanas klientiem līdz 72 stundām uzglabā īpašās teltīs, kas ir atdalītas no saskarsmes ar darbiniekiem.

Lai nebūtu jāuzkavējas pasta nodaļā, Latvijas Pasts aicina maksimāli izmantot uzņēmuma mobilās lietotnes iespējas, kas ļauj pakalpojumiem pieteikties attālināti un nodaļā ierasties tieši uz sava pakalpojuma saņemšanu, kā arī pāradresēt ienākošos reģistrētos sūtījumu uz kādu no Latvijas Pastapakomātiem. Attālināti pieteikties pakalpojumiem iespējams 86 lielākajās un noslogotākajās pasta nodaļās visā Latvijā; šo nodaļu saraksts pieejams te.

Kā alternatīvu reģistrētu sūtījumu saņemšanai pasta nodaļās Latvijas Pasts iesaka šosūtījumu pārvirzīšanu uz jebkuru no Latvijas Pastapakomātiem visā valstī, izmantojot uzņēmuma mobilo lietotni.Latvijas Pastsnodrošina iespēju mobilajā lietotnē attālināti pārvirzīt jebkuru izsekojamu, ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumuuz kādu no uzņēmuma 61 pakomāta visā Latvijā. Lai izvairītos no nepiederošu sūtījumu pārvirzīšanas, būtiski pārliecināties, ka pārvirzīšana tiek pieteikta, norādot to pašu mobilā tālruņa numuru, kas jau sākotnēji ir norādīts sūtījuma datos.Papildu drošībai Latvijas Pasts pastiprināti tīrīs un dezinficēs visus pakomātus.

Vienlaikus Latvijas Pasts lūdz klientus, kas izmanto uzņēmuma pakomātus, sūtījumus no tiem izņemt savlaicīgi, lai tie neuzkrātos un savus sūtījumus pakomātos varētu saņemt arī citi klienti.

Sīkāk par pārvirzīšanas pakalpojumu iespējams uzzināt te. Latvijas Pastapakomātu saraksts atrodams šeit.

Latvijas Pasta mobilo lietotni iespējams lejuplādēt:

iOS https://itunes.apple.com/us/app/pasts/id671598972?mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.pasts.app

Arī klientiem, kas pensijas un pabalstus saņem Pasta norēķinu sistēmā (PNS), nav obligāti jādodas uz pasta nodaļu to saņemšanai. Latvijas Pasts šo pakalpojumu nodrošina arī klienta dzīvesvietā, un izmaksu no PNSkonta iespējams pieteikt Latvijas Pasta Klientu centrā: 27008001, 67008001, info@pasts.lv

Latvijas Pasts arī lūdz klientus, kas tomēr apmeklēs pasta nodaļas, pakalpojumu apmaksai maksimāli izmantot kredītiestāžu maksājumu kartes, nevis skaidro naudu.

Latvijas Pasta nodaļu darbiniekiem atbilstoši valstī izsludinātajiem ārkārtas situācijas nosacījumiem un Slimību profilakses kontroles centra rekomendācijām noteikti pastiprināti personiskās higiēnas un pasta nodaļu inventāra papildu dezinfekcijas pasākumi. Nodaļas ir apgādātas ar papildu dezinfekcijas līdzekļiem kā personiskajai lietošanai, tā nodaļu telpu un inventāra apstrādei.

Arī visi pastnieki ir attiecīgi informēti un apgādāti ar dezinfekcijas un citiem drošības līdzekļiem personiskajai lietošanai. Analogi drošības līdzekļi piemēroti arī šķirošanas kompleksa darbiniekiem.

Ja tiks noteikti papildu ierobežojumi, Latvijas Pasts nekavējoties informēs par turpmākajām darbībām.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46389