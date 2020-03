AS "CATA" rīcība "Covid-19" izplatības mazināšanai

Akciju sabiedrība (AS) AS "CATA" rīcība "Covid-19" izplatības mazināšanai rīcība "Covid-19" izplatības mazināšanaiCATA”, kuras sastāvā pēc reorganizācijas darbojas SIA “Ogres autobuss”, informē, ka, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, līdz brīdim kad valstī tiek atcelta ārkārtas situācija, tiek veikta pastiprināta AS "CATA" autobusu salonu virsmu apstrāde/tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī darbinieku aizsardzība.

Ņemot vērā, ka AS "CATA" sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumu un tās darbinieki ir tiešā kontaktā ar plašu personu loku, lai nodrošinātu 13.03.2020. rīkojuma “Par rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību” izpildi un pastiprinātu darbinieku aizsardzību, līdz brīdim, kad valstī tiek atcelta ārkārtas situācija valstī ne retāk kā divas reizes dienā tiek nodrošināta autobusu salonu virsmu un autoostu un administrācijas iekštelpu mitrā tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekļiem, īpaši rūpīgi tiek tīrītas visas virsmas, kam pieskaras ar rokām liels skaits pasažieru un iedzīvotāju skaits.

Autobusa vadītāju pienākums pēc reisiem, kad to atļauj darba režīms, dezinficēt autobusa salona virsmas, kurām pasažieri un citas personas visvairāk pieskaras ar rokām vai uz kurām var nokļūt iespējamais vīruss, pēc iespējas ievērojot darba aizsardzības prasības ar šobrīd pieejamiem darba aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju. Lai autobusa vadītāju pasargātu no ciešāka kontakta ar pasažieriem brauciena laikā, iespēju robežās autobusos tiek ierobežota pirmo četru sēdvietu pieejamība pasažieriem.

Katra autobusa apkalpes loceklim tiek nodrošināts roku dezinfekcijas līdzeklis autobusa salonā personīgai dezinfekcijai gadījumos, kad nav iespējams veikt regulāru roku mazgāšanu. Patstāvīga individuālā dezinfekcijas līdzekļa pieejamība tiek nodrošināta arī darba vietās ar lielu cilvēku apgrozību (dispečerdienests, autoostu kases, mehāniķu postenis, administrācijas telpas, u.c.).

Regulāri tiek apkopota informācija par gadījumiem, ja kādā no reisiem braucis inficējies pasažieris, sniedzot pieejamo informāciju arī par to, kādos reisos konkrētais transportlīdzeklis dienas laikā devies un cik ātrā laikā transportlīdzeklis ticis dezinficēts. Tāpat tiek sekots tam, vai kādam no autobusa vadītājiem noteikts karantīnas periods, vai šo iemeslu vai citu ārkārtas apstākļu dēļ reiss nav ticis vai netiks izpildīts, vai kādā reisā tiek novērots būtisks pasažieru skaita kritums.

Savukārt darbinieku pienākums nekavējoši, neierodoties darba vietā, informēt par atgriešanos no valstīm, kas iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā kā COVID-19 infekcijas skartās valstis vai teritorijas (nekontrolēta izplatība), no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Darbiniekiem arī jāinformē savu ģimenes ārstu par COVID-19 infekcijas skarto teritoriju apmeklējumu un jānodrošina neierašanos darba vietā karantīnas laikā (14 dienas).

Informāciju sagatavoja AS "CATA"

