Rotaļlaukumā vienlaikus nedrīkst pulcēties daudz cilvēku

Iestājoties pavasarīgiem laikapstākļiem, bērnu un pusaudži arvien biežāk sāk izmantot rotaļlaukumus, turklāt pulcējoties vienuviet kuplā skaitā.

Līdz šim šāda pulcēšanās un laika pavadīšana rotaļlaukumos bija ikdienišķa un pašsaprotama, diemžēl šogad tā nav. Plašā mērogā un strauji izplatās smaga infekciju slimība, līdz ar to cilvēkiem nākas sastapties ar dažādiem ierobežojumiem un aizliegumiem, kas noteikti ar mērķi ierobežot šīs slimības izplatību un pasargāt iedzīvotājus.

Viens no šādiem ierobežojumiem ir saistīts ar cilvēku pulcēšanos – lai izvairītos no iespējas saslimt ar koronovīrusu vai kādu citu infekcijas slimību, piemēram, ar Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā ir atcelti un aizliegti sabiedrībai publiski pieejamie Ogres novada pašvaldības vai tās iestāžu organizētie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi ārkārtējās situācijas laikā tiek atcelti un aizliegti neatkarīgi no to apmeklētāju skaita. Līdzīgi ir rīkojušās arī citas pašvaldības, atceļot un aizliedzot publiskos pasākumus.

Valdība un pašvaldības var noteikt ierobežojumus un aizliegumus, bet par to ievērošanu ir atbildīgs ir pats cilvēks, apzinoties cilvēku pulcēšanās ierobežošanas un sociālā distancēšanās nozīmi pašreizējā situācijā.

Ļaut vai neļaut apmeklēt bērnu rotaļlaukumus – tā ir bērnu vecāku atbildība par savu bērnu veselību. Ogres novada pašvaldība aicina vecākus būtu atbildīgiem un bērnu brīvā laika pavadīšanai izvēlēties drošāku veidu un vietu – bērnu rotaļlaukumu pašlaik par drošu vietu nevar uzskatīt. Ogres iedzīvotājiem ir liela privilēģija dzīvot pilsētā, kurai blakus ir mežs, Ogres Zilie kalni, kurā ir Špakovska parks un citas brīnišķīgas vietas, kur uzturēties dabā bez daudzskaitlīgām cilvēku grupām, un, kā liecina novērojami, daudzi iedzīvotāji šo iespēju izmanto – cits citam netraucēdami.

Runājot par bērnu rotaļlaukumiem, jāpiebilst, ka populārākais šobrīd ir aktīvās atpūtas laukums J. Čakstes prospektā, un katru dienu to apmeklē daudz bērnu un pusaudžu – gan vieni paši, gan pieaugušo pavadībā. Pašvaldība aicina ievērot prasību laukumā vienlaikus atrasties ne vairāk kā 50 cilvēkiem, lai gan šis skaits ir pārāk liels, un ievērot pienācīgu distanci, tāpat ir jārūpējas par higiēnas ievērošanu, piemēram, roku tīrīšanai lietojot antibakteriālās salvetes vai citus dezinfekcijas līdzekļus. Katram ir jārūpējas par savu veselību!

