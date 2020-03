Represiju upuru piemiņu var godināt individuāli

Latvijā 25.marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri.

Šajā dienā 1949. gadā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. No savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti vairāk kā 40 tūkstoši latviešu. Daudzi no izsūtītajiem, arī sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās - viņi novārga un aizgāja bojā koncentrācijas nometnēs un mūža nometinājuma vietās, uz mūžiem palika Sibīrijas sniegos. 1949. gada deportācijas ir viens no traģiskākajiem notikumiem Latvijas jauno laiku vēsturē.

25. marta dienā karogus rotā sēru lentes, bet izsūtīto radinieki, izsūtīšanu piedzīvojušie un mājās atgriezušies cilvēki, kā arī pārējie iedzīvotāji piemin baigos notikumus, tajos cietušos tautiešus un viņu sūro likteni.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, šogad Ogres novadā atceres pasākumi nenotiks, taču iedzīvotāji 1949. gada represiju upuru piemiņu var godināt individuāli komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietās.

Ogres pilsētā Represēto piemiņas vietā, Meža prospektā 2b, iepretim Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcai, no plkst. 10.00 līdz 18.00 skanēs mūzika.

