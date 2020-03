Sveiciens pavasarī no Ogres!

Piektdien, 20.martā, plkst. 05.50 iestājās pavasaris! Lai uzmundrinātu un iepriecinātu līdzcilvēkus, tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Edgars Sparāns Films ir laidis klajā jauno pavasara tūrisma video.

Tajā ikviens var smelties iedvesmu brīvā laika pavadīšanai Ogrē un tuvākajā apkārtnē. Aicinām baudīt pavasarīgo gaisu, dodoties garās pastaigās pa Daugavas un Krasta promenādi, braucienā ar velosipēdu vai nūjošanas pārgājienā gar Ogres upes gleznainajiem krastiem.

Pirmās pavasara puķes jau uzziedējušas, pavisam drīz sāks plaukt koši zaļās lapas, kļūs siltāks un ģimenes ar bērniem, jaunieši, seniori un visi citi daudz vairāk laika pavadīs ārā. Jau šobrīd aicinām izstaigāt Ogres pilsētas vēsturisko centru, vai doties dabā - uz Špakovska parku . Neaizmirsti ievērot vismaz 2 m distanci no citiem atpūtniekiem!

Ne tikai Ogrē, bet arī Ķeipenē ir, ko redzēt! Piemēram, Ķeipenes kinostacijas vides instalācijas un dabas skatus, kas paveras no Ķeipenes vaļņa. Vai zināji, ka viena no vides instalācijām - “Milzu galds” kino dižgariem, izmantojams arī kā skatu laukums?! Tajā var uzkāpt pa vienā galda kājā iebūvētām kāpnēm. Skaistā Latvijas ainava paveras arī, dodoties no Ķeipenes uz Taurupi pa P4 ceļu. Šeit ceļa malās ierīkotas autostāvvietas ainavas vērošanai.

Aktīvā atpūta, svaigs gaiss un izkustēšanās šobrīd ir ļoti nepieciešamas lietas! Dodies ārā un vēro, kā daba mostas! Ja tomēr jāpaliek mājās, noskaties video, priecājies par košo dabu un neaizmirsti ieplānot savu vasaras atpūtu Ogrē!

Ievēro! Tavu atpūtu vēl vērtīgāku padarīs bezmaksas audiogids. Sīkāka informācija: www.visitogre.lv

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46460