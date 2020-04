Dalies ar fotogrāfijām, kā gatavo un izvieto putnu būrīti

9.aprīlī 100 SIA "Rīgas meži" dāvināto būrīšu sagataves tika izdalītas Ogres novada ģimenēm, lai jau šajās Lieldienās no putnu būrīšu sagatavēm taptu mājvietas putniem, kuras izvietot kokos piemājas dārzā vai mežmalā.

Informējām, ka Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis tikās ar SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētāju Aivaru Tauriņu un vienojās par SIA "Rīgas meži" 100 putnu būrīšu sagatavju dāvināšanu Ogres novada ģimenēm.

Pašvaldības mājaslapā tika izvietots aicinājums novada ģimenēm pieteikties putnu būrīšu sagatavju saņemšanai. Iedzīvotāju atsaucība un vēlme Lieldienās izgatavot būrīšus bija ļoti liela, un visas putnu būrīšu sagataves nodotas novada ģimenēm.

E.Helmanis aicina: "Putnu būrīšu darināšana ir lielisks ģimeni vienojošs pasākums. Aicinu būrīšu gatavošanas un izvietošanas procesu iemūžināt fotogrāfijās un dalīties ar tām sociālajos tīklos, kā arī iesūtīt tās Ogres novada pašvaldībai."

Fotogrāfijas lūdzam sūtīt uz e-pastu ogredome@ogresnovads.lv vai arī nosūtīt tās Ogres novada pašvaldības lapā sociālajā tiklā Facebook. Tās tiks apkopotas un publicētas pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv un sociālajos tīklos.

Katrai putnu būrīša sagatavei pievienota arī instrukcija ar informāciju par to, kā pagatavot būrīti un kur labāk to izvietot. Vislabāk to izvietot mežmalās vai piemājas dārzos un tas paredzēts strazdveidīgajiem putniem.

Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" direktore Ieva Kraukle uzsver, ka vislabākais putnu būrīša piestiprināšanas veids ir pienaglošana. Tas koku traumē vismazāk, jo naglas pielāgojas koka augšanai: “Pilnīgi pietiek pienaglot ar 2 naglām – vienu augšā, vienu apakšā. Bieži vien cilvēki putnu būrīšus izvieto kokos, apsienot ar drāti vai auklu ap koku, tomēr šis veids koku var traumēt vairāk. Ja tomēr ir apsiets ar drāti vai auklu, tad ieteicams būtu katru gadu pārsiet putnu būrīti, lai drāts vai aukla neieaug koka mizā."

Tāpat I.Kraukle uzsver, ka putnu būrītis jāatstāj pēc iespējas dabiskāks: "Grubuļainā virsma ļauj putniem vieglāk pieķerties. Jāizvairās no krāsošanas vai laikošanas."

Vislabāk putnu būrīša skreju ir izvietot pret austrumiem vai dienvidaustrumiem. Tāpat būtu vēlams, lai putnu būrīša skreju neaizsedz zari, kas var apgrūtināt putna ielidošanu. Putnu būrīti nav ieteicams atstāt arī tiešā saulē, vēlams, lai dienas laikā ir arī ēna. Kad būrītis izvietots, katru gadu rudenī vai ziemā būtu ieteicams iztīrīt būrīti.

