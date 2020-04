Līdz 22. aprīlim Ogres stacijā visu vilcienu kustība notiek pie 2. perona

AS Pasažieru vilciens informē, ka no 15. aprīļa plkst.18.10 līdz 22. aprīļa plkst.18.00 visu vilcienu kustība Ogres stacijā notiek pie 2. perona.

Tas ir īpaši būtiski tiem pasažieriem, kas no Ogres brauc Lielvārdes, Aizkraukles, Daugavpils virzienā.

Pasažieriem ir ierasts, ka no Ogres stacijas Lielvārdes virzienā vilcieni vienmēr apstājas pie 1. perona, 1. ceļa, laikā no 15. līdz 22. aprīlim šo vilcienu kustība tiek organizēta no 2. perona - tas ir ļoti būtiski, jo nokļūšana uz 2. perona notiek, izmantojot tuneli.

Aicinām pasažierus ņemt vērā šo informāciju un uz vilcienu ierasties laicīgi!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46613