Rotaļu laukumam J.Čakstes prospektā 3.vieta skatē "Gada labākā būve"

17.aprīlī tika paziņoti skates "Gada labākā būve Latvijā 2019" laureāti astoņās nominācijās un Lielās balvas ieguvējs – 2019. gada izcilākā būve – kultūrtelpa Hanzas perons.

Skates žūrijas vadītājs Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents, sveica visus dalībniekus: "Skatē pieteiktās būves spilgti atspoguļo tendences nozarē. Šogad varam secināt – ikviens pieteiktais un žūrijas novērtētais objekts neatkarīgi no apjoma ir nozīmīgs savā vietā un pielietojumā. Tāpēc ikvienas skatei pieteiktās būves īpašnieki, arhitekti, projektētāji, konstruktori, būvnieki un iemītnieki var būt gandarīti – nominētie objekti ir ar izcilu nozīmi un kvalitāti."

Skates "Gada labākā būve Latvijā 2019" žūrija finālam bija izvirzījusi 41 būvi astoņās nominācijās. Nominācijā "Ainava" tika izvirzīts arī pagājušajā gadā izveidotais bērnu rotaļu laukums Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē. Atbilstoši žūrijas vērtējumam labiekārtotā teritorija ieguvusi 3.vietu.

Rotaļu laukums atrodas teritorijā starp Ogres upi un J. Čakstes prospektu, iepretim Ogres estrādei. Īstenojot projektu “Teritorijas labiekārtošana Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē”, ir izbūvēts bērnu rotaļu laukums 975 m2 platībā ar gumijas segumu trīs zonējumos. Laukumā ir uzstādītas rotaļu iekārtas, kas paredzētas dažāda vecuma bērniem: trīs iebūvēti batuti, klinšu kāpšanas iekārta, 2,5 m augsta virvju konstrukcija, āra mūzikas instruments – ksilofons, vairāku veidu šūpoles, bērnu pilsētiņa ar slīdkalniņu (paredzēta bērniem no 3 līdz 6 gadu vecuma), kā arī rotaļu komplekss ar rotējošiem elementiem (paredzēts bērniem no 5 līdz 12 gadu vecuma). Teritorijā tika izbūvēts apgaismojums, gājēju celiņi, velo novietnes, dažādi labiekārtojuma elementi – soliņi, atkritumu urnas, informācijas stends, kā arī uzstādīta videonovērošana. Šis ir modernākais bērnu rotaļu laukums Ogres pilsētā un tās apkārtnē un kļuvis par iecienītu aktīvās atpūtas vietu bērniem no dažādām vecuma grupām.

Skati Gada labākā būve Latvijā 22. reizi rīko Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 16 nozares biedrībām, valsts iestādēm, augstskolām, pašvaldībām.

Šogad 50 žūrijas eksperti apmeklēja vairāk nekā 80 objektu, 41 būve tika prezentēta finālā. Skate tika rīkota sadarbībā ar ģenerālsponsoru PERI, sponsoriem BIM Solutions, Mapei, MiTek, Norma-S, Saint-Gobain, S.B.C., Tikkurila, ar CMB un VAS Valsts nekustamie īpašumi atbalstu.

Jau informējām, ka skates "Gada labākā būve Latvijā 2019" otrajai kārtai tika izvirzītas vēl divas būves no Ogres pilsētas. Nominācijā "Pārbūve” tika izvirzīta Ogres novada Sociālā dienesta ēka (Upes prospektā 16) un nominācijā "Inženierbūve" - Jāņa Čakstes prospekta pārbūve (2.kārta).

Jāatzīmē, ka arī iepriekšējos gados vairākas būves no Ogres novada ir saņēmušas apbalvojumus. "Digitālais strūklaku ansamblis" (Brīvības iela 18, Ogre) ieguva 1. vietu "Latvijas Būvniecības Gada balva 2018" nominācijā "Publiskā ārtelpa", kā arī 2. vietu "Gada labākā būve Latvijā 2018" nominācijā "Ainava". Savukārt 3.vietu "Latvijas Būvniecības Gada balva 2017" nominācijā "Publiskā ārtelpa" ieguva vides objekts "Potjomkina aka", dzelzceļa stacija Ķeipenē.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46629