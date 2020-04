Ārkārtējās situācijas apstākļos Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības atbalsta ģimenes

Pateicoties Demogrāfisko lietu centra vadītāja, Nacionālās Apvienības pārstāvja Imanta Parādnieka iniciatīvai ārkārtējās situācijas apstākļos un attālināto mācību laikā valstij turpināt nodrošināt līdzfinansējumu visu pašvaldību 1. līdz 4. klašu skolēnu ēdināšanai, arī Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolēni saņem pusdienas vai pārtikas pakas.

Spēkā esošie normatīvi līdz šim ļāva valstij līdzfinansēt 1. līdz 4. klašu bērnu ēdināšanu tikai tad, ja mācības notiek skolā. Tagad pašvaldības valsts budžeta līdzekļus minētajam mērķim saņems arī attālināto mācību laikā.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vēstulē norādītās informācijas par valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienu apmaksu ārkārtējās situācijas laikā, Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības pieņēma lēmumu par skolēnu ēdināšanas organizēšanu ārkārtējās situācijas apstākļos.

Kopumā četros novados no 1.-12.klasei mācās 6648 skolēni. Novadu pašvaldības iespēju robežās paplašinājušas brīvpusdienu saņēmēju loku, tajā skaitā arī pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 5.-12.klašu grupā, kā arī meklējušas ērtāko risinājumu, kā atbalstīt ģimenes šajā saspringtajā laikā.

Ogres novadā radīta iespēja gan saņemt brīvpusdienas, gan paēst par maksu

Vislielākais izglītojamo skaits ar pusdienām tiek nodrošināts Ogres novadā – 1500, kas ir gandrīz 40% no izglītojamo kopskaita (3989 skolēni). Piemēram Ogres pilsētā, neskaitot pagastus, 21.aprīlī brīvpusdienas saņēma 1154 skolēni, informē Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vietniece Ieva Švēde. Ogres novads ir arī vienīgais, kur visi skolēni saņem siltas pusdienas.

Ogres novadā brīvpusdienas attālinātās mācīšanās apstākļos līdz mācību gada beigām var saņemt visi novada vispārizglītojošo skolu 1. – 4. klašu skolēni; skolēni no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss; skolēni, kuriem ir noteikta invaliditāte; visi Ķeipenes un Taurupes pamatskolas skolēni; Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra skolēni. Ogres novada pašvaldība paplašinājusi pusdienu saņēmēju loku. Brīvpusdienas saņem arī Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie 1. – 12. klašu izglītojamie, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas; Ogres novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamie ar invaliditāti vai kas nāk no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes un ir deklarēti Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs.

Ogres novada pašvaldība pēc iedzīvotāju ierosinājuma radusi arī iespēju pusdienas iegādāties par maksu – gan skolēniem, uz kuriem neattiecas bezmaksas pusdienu nodrošināšana, gan citiem iedzīvotājiem.

Ogres pilsētā brīvpusdienu sagatavošanu pašlaik nodrošina SIA “Baltic Restaurants Latvia”, ēdiena sagatavošana un izdale notiek Ogres 1.vidusskolas telpās.

Lielvārdes novadā dod priekšroku pārtikas pakām

Lielvārdes novadā pārtikas pakas pēc pēdējiem datiem saņem 366 izglītojamie no 5 gadu vecuma līdz 9.klasei. Sākotnēji bija 300 paku saņēmēji. Pārtikas pakas tiks piegādātas vienu reizi nedēļā uz izglītojamā dzīvesvietu līdz mācību gada beigām.

“Ar pārtikas pakām mēs dodam daudz lielāku atbalstu ģimenēm, nekā piegādājot vienu porciju silta ēdiena mājās. Pārtikas pakā ir pamatprodukti - kartupeļi, gaļa, eļļa, cukurs, piena produkti, kāds našķis. Ar šiem produktiem var paēdināt ne tikai skolēnu, bet nepieciešamības gadījumā, arī pārējo ģimeni. Šajā periodā, protams, iztērēsim vairāk pašvaldības līdzekļu, nekā plānots, taču, mūsuprāt, šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs ģimenēm,” norāda Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.

Ķeguma novadā var izvēlēties – pusdienas vai pārtikas paku

Ķeguma novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā, kad mācības norit attālināti, nodrošina pusdienas tiem skolēniem, kuru ģimenēm noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā.

Ķeguma novada vispārizglītojošās skolās kopumā mācās 412 skolēni. Ja sākotnēji atbalsta saņemšanai bija apstiprināti 154 bērni, tad, kā informē Ķeguma novada pašvaldības izglītības speciāliste Sandra Čivča, šo skolēnu skaits ir pieaudzis līdz 178.

Ģimenēm, kurām pienākas atbalsts, vienreiz nedēļā tiek piegādāta pārtikas paka izglītojamā dzīvesvietā vai izsniegtas brīvpusdienas pusdienu sadales punktos – PII "Gaismiņa" Ķegumā un PII "Birztaliņa" Birzgalē. Lielākā daļa aptaujāto vecāku izvēlējušies pārtikas paku piegādi vienu reizi nedēļā.

Ikšķilē pārtikas pakas saņem daudzbērnu ģimenes

Ikšķiles novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu, ka 1.-12. klases vispārējās izglītības izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā, un kuriem nav piešķirts Ikšķiles novada Sociālā dienesta naudas pabalsts ēdināšanai, uz mājām tiek piegādātas pārtikas pakas, kuru vērtība ir 2.45 EUR dienā vienam skolēnam.

Ikšķiles novada pašvaldība ir apzinājusi 176 daudzbērnu ģimenes, kurām nepieciešama palīdzība. Kopumā Ikšķiles novadā tiek sniegts atbalsts 182 skolēniem. Arī Ikšķiles novadā to ģimeņu skaits, kurām nepieciešams palīdzība, turpina pieaugt.

