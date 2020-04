LAU: valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā ir noslēgusies ziemas sezona

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā ir noslēgusies ziemas sezona un tiek pārtrauktas ceļu uzturētāju ziemas dežūras diennakts režīmā. 2019./2020. gada ziemas sezonā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) Ogres nodaļā valsts autoceļu uzturēšanā izlietoti 1,29 milj. euro, kas salīdzinājumā ar pērno ziemas sezonu veido ietaupījumu 436 478 euro apmērā. Ietaupījumu plānots novirzīt valsts autoceļu tīkla caurbraucamības un satiksmes drošības uzlabošanai. Šobrīd tiek vērtēta un apkopota informācija par konkrētiem autoceļu posmiem uz kuriem plānots veikt uzturēšanas darbus un par tiem autoceļu lietotājus informēsim atsevišķi.

Lai arī šī gada ziema pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra veiktajiem novērojumiem ir atzīta par siltāko novērojumu vēsturē, jo tikpat kā nebija sniega, tomēr gaisa temperatūru svārstību rezultātā naktīs uz valsts autoceļiem bieži veidojās apledojums. Lai samazinātu brauktuvju slīdamību un nodrošinātu drošākus braukšanas apstākļus autovadītājiem, regulāri tika veikta autoceļa seguma apstrāde ar prestlīdes materiāliem. Šajā ziemas sezonā brauktuvju apstrāde ar pretslīdes materiāliem LAU Ogres nodaļā veikta vairāk nekā 13 000 km garumā, autoceļu attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem vairāk nekā 3 500 km, brauktuvju attīrīšana no sniega vairāk nekā 200 km un rievu izveide uz autoceļiem ar sniega vai ledus kārtu, kas sasniedz vismaz piecus centimetrus, tika veikta 26.8 km apjomā.

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"padomes priekšsēdētājs Uldis Reimanis: "Latvijas autoceļu uzturētājs pēdējo gadu laikā parāda to, ka arī valsts uzņēmumi var būt efektīvi un konkurētspējīgi. Līdz ar to visa no valsts budžeta piešķirtā nauda tiek arī pilnībā izlietota autoceļu uzturēšanai. Kopumā līdzekļi 10,8 milj. euro apmērā, t.sk. šīs ziemas sezonas ietaupījums 7,6 milj. euro un 2018.gada peļņa 3,2 milj. euro, tiks novirzīti avārijas stāvoklī esošajiem reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, tādējādi būtiski uzlabojot ceļu lietotāju braukšanas apstākļus un pagarinot autoceļu kalpošanas laiku."

Lai uzlabotu valsts autoceļu tīkla caurbraucamību un mobilitāti,9,3 milj. euro tiks novirzīti asfalta seguma autoceļu vienkārtas virsmas apstrādei, grants autoceļiemdubultās virsmas apstrādei, atputekļošanai un greiderējamās kārtas atjaunošanai.

Savukārt satiksmes drošības uzlabošanaitiks novirzīti 1,5 milj. euro. Lai uzlabotupārredzamību autoceļu krustojumos un nodalījuma joslās, tiks veikta zāles, krūmu un to atvašu pļaušana. Asfalta seguma autoceļiem tiks veikta nomaļu uzpildīšana, lai atjaunotu šķērsslīpumu ceļa nomalei, tādējādi uzlabojot ūdens atvadi no autoceļa seguma.

Šajā ziemas sezonā brauktuvju apstrāde ar pretslīdes materiāliem visā valsts teritorijā veikta vairāk nekā 305 000 km garumā, autoceļu attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem vairāk nekā 41 000 km, brauktuvju attīrīšana no sniega turpat 4 200 km un rievu izveide uz autoceļiem ar sniega vai ledus kārtu, kas sasniedz vismaz piecus centimetrus, tika veikta vairāk nekā 3 490 km apjomā.

Ziemas sezona valsts autoceļu uzturēšanā ilgst no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.martam.

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapas kartē,kā arī aplikācijā "Waze", kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Tāpat par bīstamām situācijām uz ceļa aicinām informēt arī VAS "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

Par LAU:

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9092 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu. LAU veic ikdienas uzturēšanas darbus arī uz vairāk nekā 900 tiltiem.

