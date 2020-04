Nededziniet kūlu! Nededziniet savu zemi!

Kā pavasaris klāt, tā klāt arī daļai Latvijas iedzīvotāju raksturīgā kūlas dedzināšanas mānija.

Teju katru dienu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē par pērnās zāles jeb kūlas dedzināšanas izraisīto ugunsgrēku dzēšanu. Valsts policija un pašvaldības policija sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, nekopto teritoriju īpašniekiem tiek piemērots naudas sods. Administratīvais sods tiek piemērots arī kūlas dedzinātājiem.

Iedzīvotāji ļoti labi zina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, tomēr konsekventi turpina šo, var teikt, nelāgo tradīciju, un kūlas dedzināšanas sērga turpinās. Uguns liesmas no lauka vai pļavas nereti pārmetas arī uz mežu audzēm, dzīvojamajām mājām un saimniecības ēkām. VUGD statistika liecina, ka katru gadu kūlas dedzināšana paņem arī pa kādai cilvēka dzīvībai. Un kur vēl dabai nodarītais posts, iznīcinot dzīvo radību.

Ogres novada pašvaldība aicina cilvēkus nededzināt kūlu. Pašvaldība atgādina, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskām personām var piemērot naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām sods ir krietni lielāks – no 700 līdz 2900 eiro. Kūlas dedzinātājiem var uzlikt naudas sodu no 280 līdz 700 eiro.

VUGD atgādina: situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks.

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatījušās lielā platībā un sāk apdraudēt tuvumā esošās ēkas.

