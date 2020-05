Bērnudārziem jābūt ne tikai pilsētas centrā

Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē 7.maijā tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma Brīvības iela 107, Ogre atsavināšanu, lai tajā ierīkotu mūsdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības iestādi.

Ogres pilsētā šobrīd ir sešas pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes, taču pieejamo telpu nodrošinājums nav pietiekams – uz 2019. gada 1. oktobri Ogres novadā 590 bērni gaidīja rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

Šī gada 16. aprīlī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu veikt grozījumus Ogres novada Investīciju plānā 2018. – 2020.gadam, lai varētu piedalīties projektā, kura ietvaros izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības iestādi ar iespēju būvēt filiāli, nodrošinot līdz 590 jaunas vietas Ogres pirmsskolas izglītības iestādēs. Minēto projektu plānots īstenot 2020. – 2022. gadu periodā.

Viena no ēkām, kur varētu izveidot pirmsskolas izglītības iestādi, ir bijusī vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” (Mālkalnes prospektā 10, Ogrē), kuru pašvaldība 2017. gadā no valsts pārņēma savā īpašumā. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tajā iespējams nodrošināt vietas 396 bērniem, līdz ar to, lai nodrošinātu maksimālo bērnu skaitu, nepieciešams veidot pirmsskolas izglītības iestādes filiāli. Izvērtējot pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus, konstatēts, ka pirmsskolas izglītības iestādes ēkas filiāles būvniecībai nav atbilstoša īpašuma.

Atbilstoša apbūves teritorija pirmsskolas izglītības iestādes filiāles ēkas būvniecībai ir Brīvības ielā 107, Ogrē (platība ~4897 m2), kurā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām iespējams nodrošināt vietas vēl 132 bērniem.

Šobrīd šai zemes vienībai noteikts statuss “zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”, t.i., kā lietotājs norādīta fiziska persona, kurai lietotāja tiesības piešķīrusī zemes komisija, pamatojoties uz zemes reformu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Šobrīd lietotājam īpašuma tiesības uz zemes vienību nav nostiprinātas zemesgrāmatā, jo viņš nav veicis tās uzmērīšanu. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2007.gadā ir reģistrēta zemes vienības lietotāja miršanas fakts, savukārt Mantojuma reģistrā nav konstatēta atstātā mantojuma lietas izsludināšana.

Atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajam pašvaldībai ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrībai nepieciešamu izglītības objektu būvniecībai.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis Finanšu komitejas sēdē norādīja, ka Kartonfabrikas rajonā, kurā ir pietiekami daudz iedzīvotāju, diemžēl nav bērnudārza, un tas ievērojami apgrūtina dzīves apstākļus. “Uzbūvējot bērnudārzu, mēs sniegsim iedzīvotājiem jaunu pakalpojumu un tādējādi arī attīstīsim šo rajonu. Būtiski, ka pakalpojumi ir pieejami ne tikai pilsētas centrā, bet arī citviet,” uzsvēra E. Helmanis.

Ievērojot sabiedrības intereses, lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību – Finanšu komiteja nolēma virzīt lēmumprojektu par īpašuma atsavināšanu uz Ogres novada pašvaldības domes sēdi 14. maijā, kad tiks pieņemts gala lēmums.

Lēmumprojekts paredz atsavināt nekustamo īpašumu Brīvības iela 107, Ogre (4897 m2 platībā), lai atbilstoši Investīciju plānam izveidotu mūsdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības iestādes filiāli ar mērķi mazināt bērnu rindu uz vietām Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Visi izdevumi saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu tiks paredzēti Ogres novada pašvaldības 2021.gada budžetā.

