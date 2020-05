Ielu un iekšpagalmu uzturēšana pilsētā

Iedzīvotāji nereti vēršas ar jautājumiem, kādēļ viena iela tiek remontēta, bet cita nē, kad tiks sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmi un tajos esošie piebraucamie ceļi.

Pašvaldība atgādina, ka ceļu uzturēšana Ogres novadā tiek veikta, ņemot vērā autoceļiem piešķirtās uzturēšanas klases, savukārt iekšpagalmi un tajos esošie piebraucamie ceļi ir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītā teritorija, un rūpes par to ir jāuzņemas pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Ielu un ceļu uzturēšana tiek veikta atbilstoši uzturēšanas klasēm

Viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt pašvaldībai piederošo ielu, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanu. Autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļu ekonomisko un sociālo nozīmi. Atbilstoši uzturēšanas klasei tiek noteikta arī tās seguma uzturēšanas un kopšanas (piem., tīrīšanas, kaisīšanas, atputekļošanas u.c.) prioritāte, kā arī darbu izpildes laiki. Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli".

Ogres pilsētā tikai trim ielām ir A uzturēšanas klase - Daugavpils iela, kā arī atsevišķiem posmiem Rīgas ielā un Kalna prospektā. B uzturēšanas klase galvenokārt ir tām pilsētas ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports un ir lielāka satiksmes intensitāte, tomēr lielākoties pilsētas ielas ir C un D klases uzturēšanas klasē. (Iedzīvotāji ar ielu uzturēšanas kategorijām Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā 2020. gadā var iepazīties ŠEIT).

Arī šogad tiks ierīkotas jaunas gājēju ietves, vairākām ietvēm un ielām atjaunots segums, sakārtots ielu apgaismojums (ar 2020. gadā plānotajiem infrastruktūras sakārtošanas darbiem var iepazīties ŠEIT), taču visu ielu remontam finansējuma nepietiek. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka prioritāri tiek labiekārtoti un atbilstoši uzturēti augstākas uzturēšanas klases ceļi, taču plānveidīgi tiek sakārtotas arī citas ielas, izvērtējot to ekonomisko un sociālo nozīmi, kā arī satiksmes intensitāti.

Pašvaldība atgādina, ka Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbus atbilstoši iedalītajām zonām (zonu karti skatīt pielikumā) veic SIA "VIA Mežs" un SIA "Pilsētas Eko Serviss", pie kuriem jautājumu, neskaidrību un sūdzību gadījumā var vērsties visu diennakti. 1. zonā Ogres pilsētas ceļu uzturēšanas darbus veic SIA "VIA Mežs" (var zvanīt uz tālruni 23116909), savukārt ceļu uzturēšanu Ogres pilsētas 2. zonā un Ogresgala pagastā veic SIA “Pilsētas Eko Serviss”, kuru jautājumu gadījumā visu diennakti var sazvanīt uz tālruni 28375444.

Ogres novada pagastos par ielu uzturēšanu atbild attiecīgā pagasta pārvalde, savukārt valsts autoceļu uzturēšanas darbus veic VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Par daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanu ir atbildīgi iedzīvotāji

Iekšpagalmi un tajos esošie piebraucamie ceļi ir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītā teritorija (to izvietojums pieejams mājas lapā www.kadastrs.lv). Tā kā tas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums (privātīpašums), pašvaldība labiekārtošanas darbus no budžeta līdzekļiem nav tiesīga segt, bet tie ir jāveic par mājas uzturēšanas līdzekļiem. SIA "Ogres Namsaimnieks" vai cits pārvaldnieks var rīkoties tikai ar tiem līdzekļiem, kurus saņem no saviem klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem, un pārsvarā pakalpojumu maksā neietilpst neplānoti būvdarbi vai rekonstrukcijas darbi. Esošās apsaimniekošanas maksas ietvaros iespējams tikai “aizlāpīt” bīstamākās bedres, kas ir īstermiņa risinājums. Taču būtiski ir saprast, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir ēka, kas pieder tās dzīvokļu īpašniekiem, un viņu pašu interesēs ir, lai šī ēka un tai apkārt esošā teritorija būtu sakārtota, labiekārtota un droša. Kamēr nemainīsies iedzīvotāju attieksme pret savu īpašumu, situācija netiks atrisināta.

Lai palīdzētu dzīvokļu īpašniekiem sakārtot dzīvojamo māju iekšpagalmus un tajos esošos piebraucamos ceļus, Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi atbalsta programmu, kuras ietvaros līdzfinansē līdz 50% no paredzamo darbu izmaksām. Šobrīd iesniegto projektu kopējā summa pārsniedz 600 000 eiro. Ogres novada pašvaldība 2020.gadā šai atbalsta programmai ir piešķīrusi 147 192,93 eiro, kas nozīmē, ka ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu varēs sakārtot tikai daļu no Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem, turklāt ar nosacījumu, ka dzīvokļu īpašnieki paši ir gatavi segt pusi no darbu izmaksām. Tā kā ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu nevar sakārtot visus Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmus un piebraucamos ceļus, ir jāmeklē arī citi risinājumi.

Grūtākais, tomēr tālredzīgākais lēmums ir viena kopīga labiekārtošanas projekta realizācija dzīvojamām mājām, kuras izmanto vienu piebraucamo ceļu vai kurām ir kopīgs iekšpagalms. Šādā gadījumā blakus esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzsāk diskusija par kopīgu iekšpagalma labiekārtošanas projekta izstrādi. Atsevišķu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki sava nama apkārtni spējuši sakārtot tā, lai ikdienā būtu ērti pārvietoties, neraizējoties par to, kurā bedrē var pakrist un savainoties vai sabojāt transportlīdzekli. Dzīvokļu īpašnieki sadarbojoties ir spējuši pieņemt konceptuālus lēmumus, kas vēlāk ir realizēti kā labiekārtošanas projekti un to ietvaros ir atrisinātas vairāku dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku problēmas. Šādi rīkoties tiek aicināti arī citu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

