Biedrības un nodibinājumi NVA filiālēs līdz 21.maijam var pieteikties bezdarbnieku iesaistei darbā sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai un iesaistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (iesakitot) un bezdarbniekus ar invaliditāti darbā sabiedrības labā.

Pieteikumus līdz šī gada 21.maijam pieņem NVA filiāles Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā un Talsos.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt bezdarbniekiem - iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties IT jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbniekus ar invaliditāti.

Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no 2 līdz 6 mēnešiem.

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju - 10 eiro dienā, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Pasākuma dalībnieku NVA apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasākuma īstenošanai?

1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

2.solis

Aizpildītais pieteikums līdz šī gada 21.maijam jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā tiek izveidota pasākuma īstenošanas vieta. Pieteikumu, apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt arī uz NVA filiāles e-adresi.

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izvērtēs pieteikuma atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

Pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros.

Tālruņi saziņai ar NVA Ogres filiāli: 65022601, 29289651, 28396635, 20260140

