AS "Cata" informē par izmaiņām autobusu maršrutos

No 2020. gada 13. maija ārkārtējās situācijas laikā gaidāmas izmaiņas vairākos autobusu maršrutos.

Atjaunoti reisi:

Nr. 6089 Stadions – Lašupes – Stadions

no Mālkalnes prospekta plkst.12.40;

Nr. 6121 Ogre – Lielvārde – Rembate – Ogre

no Ogres autoostas plkst.11.00 (1,2,3,4,5,6);

Nr. 6139 Ogre – Suntaži – Laubere – Madliena – Meņģele

no Ogres autoostas plkst.12.45 (1,2,3,4,5,6),

no Meņģeles plkst.14.55 (1,2,3,4,5,6);

Nr. 3016 Ogres autoosta – Smiltāju kapi

no Ogres autoostas plkst.09.45,

no Smiltāju kapiem plkst.11.00 (svētdienās)

Piektdienās, sestdienās un svētdienās atjaunoti reisi uz pilsētas kapiem:

Mālkalnes prospekts plkst. 09.30 – "Mārīte" plkst.09.50 – Kapi plkst.10.30 – Lašupes plkst.11.00 – Mālkalnes prospekts

Pēc brīvdienu sarakstiem autobusi kursē maršrutos:

Nr. 3002 AS Ogre – Ogres stacija – SIA Ogres Autobuss – AS Ogre (svētdienās atceļot reisu no Stadiona plkst. 17.35);

Nr. 6090 Jaunogre – Dārziņi – Jaunogre;

Nr. 6091 Jaunogre – Ogres stacija – Dārziņi – Jaunogre.

Vairāki reisi atcelti šādos maršrutos:

Nr. 6089 Stadions – Lašupes – Stadions

no Stadiona plkst. 09.10; 14.40; 15.40; 19.00;

Nr. 5238 Ogre – Ciemupe – Ogre

no Ogres autoostas plkst. 07.40; 09.45; 16.35 (1,2,3,4,5);

Nr. 5416 Ogre – Tīnūži – Ropaži

no Ogres autoostas plkst. 13.15 (1,2,3,4,5),

no Aprūpes centra "Vidzeme" plkst. 14.00 (1,2,3,4,5);

Nr. 6095 Ogre – Turkalne – Suntaži – Kastrāne

no Ogres autoostas plkst. 14.25,

no Suntažiem plkst. 15.15;

Nr. 6108 Ogre – Ķegums – Bekuciems

no Ogres autoostas plkst. 14.15 (1,2,3,4,5), 07.20 (6), 18.05 (6),

Bekuciema plkst. 08.00 (6); 14.53 (12345); 18.45 (6);

Nr. 6110 Ogre – Ogresgals

no Ogres autoostas plkst. 10.50; 14.15; 16.40 (7); 17.40 (1,2,3,4,5), 19.35,

no Ogresgala plkst. 11.10; 14.35; 16.59 (7); 18.01 (12345); 19.56;

Nr. 6117 Ogre – Ķegums – Birzgale – Lāčplēša stacija

no Ogres autoostas plkst. 11.45 (1,2,3,4,5,6),

no Birzgales plkst. 13.09 (1,2,3,5,6),

no Lāčplēša stacijas plkst. 12.50 (4);

Nr. 6139 Ogre – Suntaži – Laubere – Madliena – Meņģele

no Ogres autoostas plkst. 17.20 (7),

no Meņģeles plkst.14.55 (7)

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu – tālr. 29 121 621.

Lūdzam sekot autobusu kustības izmaiņām www.cata.lv un www.1188.lv!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46814