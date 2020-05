Ogres slimnīcas kolektīva veltījums nākotnei – 40 priedes

Šodien pie Ogres slimnīcas iestādītas 40 priedītes, kas aizstās bojā gājušos un novecojošos kokus.

"Mūsu pilsēta – Ogre – ir ļoti zaļa. Priedes, kas izdaiļo mūsu slimnīcas apkārtni, stādījuši mūsu senči vēl pagājušā gadsimta divdesmitajos gados. Diemžēl koki noveco, un katru gadu piecas līdz septiņas priedes ir jānozāģē. Lai saglabātu nākamajām paaudzēm zaļo rotu, nolēmām to vietā iestādīt jaunas priedītes. Lielākā daļa no mums, kas šodien iestādīs priedītes, nepieredzēs šos kokus izaugam lielus, bet ceram, ka to novērtēs nākamās paaudzes un priecāsies par mūsu radīto skaistumu," uzrunājot kolēģus, sacīja SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs.

Ogres slimnīcas organizētajā priežu stādīšanas pasākumā piedalījās arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Pašvaldības vadītājs teica paldies mediķiem par viņu nesavtīgo darbu, kas ir ļoti saspringts īpaši šajā situācijā, kad visa pasaule cīnās ar Covid-19 pandēmiju.

"Es iesaistījos, lai jūs aktīvi atbalstītu. Arī Ogres novada pašvaldība iedvesmojās no slimnīcas vadītāja iniciatīvas un iegādājās 5000 priežu stādu, kurus izstādīsim Lielās Talkas dienā,lai atjaunotu Ogres zaļo rotu," norādīja E.Helmanis.

Jāpiebilst, ka priedes ir Ogres simbols, un tās rotā arī Ogres ģerboni.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/46825